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Теннис 13 октября 2026 · 15:24

Разгром на старте: Калинина и Ястремская успешно стартовали в парном разряде в Ухане

Украинский дуэт уверенно выиграл стартовый матч и теперь сыграет со вторыми сеянными соревнованиями
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Разгром на старте: Калинина и Ястремская успешно стартовали в парном разряде в Ухане
Калинина вместе с Ястремской успешно стартовала в Ухане (Фото: angie_kalinina, Instagram)
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Ангелина Калинина и Даяна Ястремская успешно стартовали в парном разряде турнира WTA 1000 в Ухане. Украинки в двух сетах одолели Александру Эалу из Филиппин и турчанку Зейнеп Сонмез.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

WTA 1000, Ухань. Пары, 1/16 финала

Даяна Ястремская / Ангелина Калинина (Украина) - Александра Эала / Зейпен Сонмез (Филиппины/Турция) - 6:2, 6:3

Уверенный старт в парах

Украинский дуэт одержал победу в двух сетах. Калинина и Ястремская из первых геймов захватили инициативу и не позволили оппонентам навязать равную борьбу.

В первой партии украинки сразу оформили два брейка и повели 4:0. Во втором сете украинки также были сильнее – они проиграли собственную подачу, но быстро отыгрались брейком. После этого украинский дуэт выиграл четыре гейма подряд и увеличил преимущество до 5:1.

Эала и Сонмез сократили отставание до 5:3, однако украинки уверенно подали на матч и закрыли сет со счетом 6:3.

Кто станет следующими соперницами украинок

Во втором круге украинский дуэт ждет серьезное испытание: их последующими оппонентами станут вторые сеянные Анна Данилина и Чжан Шуай.

Для Калининой парный турнир продолжается после поражения в одиночном разряде. Накануне она уступила британке Сонай Картал со счетом 5:7, 3:6.

Ястремская в это время продолжает выступления в обоих разрядах.

Ранее мы сообщали, что Даяна в трех сетах одолела первую ракетку Испании.

Теги: Теннис
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