rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 13 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Теніс Розгром на старті: Калініна та Ястремська вдало стартували в парному розряді в Ухані
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теніс 13 жовтня 2026 · 15:24

Розгром на старті: Калініна та Ястремська вдало стартували в парному розряді в Ухані

Український дует упевнено виграв стартовий матч і тепер зіграє з другими сіяними змагань
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Розгром на старті: Калініна та Ястремська вдало стартували в парному розряді в Ухані
Калініна разом з Ястремською успішно стартувала в Ухані (Фото: angie_kalinina, Instagram)
Додати як бажане джерело в Google

Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська успішно стартували в парному розряді турніру WTA 1000 в Ухані. Українки у двох сетах здолали Александру Еалу з Філіппін і туркеню Зейнеп Сонмез.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

WTA 1000, Ухань. Пари, 1/16 фіналу

Даяна Ястремська / Ангеліна Калініна (Україна) - Александра Еала / Зейпен Сонмез (Філіппіни/Туреччина) - 6:2, 6:3

Впевнений старт в парах

Український дует здобув перемогу у двох сетах. Калініна та Ястремська з перших геймів захопили ініціативу й не дозволили опоненткам нав’язати рівну боротьбу.

У першій партії українки одразу оформили два брейки та повели 4:0. У другому сеті українки також були сильнішими - вони програли власну подачу, але швидко відігралися брейком. Після цього український дует виграв чотири гейми поспіль і збільшив перевагу до 5:1.

Еала та Сонмез скоротили відставання до 5:3, проте українки впевнено подали на матч і закрили сет із рахунком 6:3.

Хто стане наступними суперницями українок

У другому колі на український дует чекає серйозне випробування: їхніми наступними опонентками стануть другі сіяні Анна Даніліна та Чжан Шуай.

Для Калініної парний турнір продовжується після поразки в одиночному розряді. Напередодні вона поступилася британці Сонай Картал із рахунком 5:7, 3:6.

Ястремська тим часом продовжує виступи в обох розрядах.

Раніше ми повідомляли, що Даяна в трьох сетах здолала першу ракетку Іспанії.

Теги: Теніс
Головні матчі
Ліга чемпіонів 13 жовтня 19:45
Ланс - : - Спортінг
Ліга чемпіонів 13 жовтня 22:00
Арсенал - : - Лілль
Ліга чемпіонів 13 жовтня 22:00
Атлетіко - : - Манчестер Юнайтед
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Станіслав Горуна: "Хочу вийти на татамі, як художник, і щось гарне намалювати" Станіслав Горуна: "Хочу вийти на татамі, як художник, і щось гарне намалювати" "Шахтар" проти АЕК, "Реал" їде до Рима: головні матчі 2-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" проти АЕК, "Реал" їде до Рима: головні матчі 2-го туру Ліги чемпіонів Вразив кількістю підбирань: Михайлюк допоміг "Юті" перемогти "Сан-Антоніо" в передсезонці НБА Вразив кількістю підбирань: Михайлюк допоміг "Юті" перемогти "Сан-Антоніо" в передсезонці НБА
Точки зору
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор