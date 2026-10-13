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Теніс 13 жовтня 2026 · 09:48

Непотрібна драма: Ястремська вирвала перемогу на старті турніру в Ухані

Українка виграла вирішальний сет із рахунком 6:3, дозволивши суперниці відіграти три гейми поспіль
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Непотрібна драма: Ястремська вирвала перемогу на старті турніру в Ухані
Ястремська здолала першу ракетку Іспанії (Фото: dayana_yastremskay, Instagram)
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Даяна Ястремська успішно стартувала на турнірі WTA 1000 в Ухані, здолавши іспанку Крістіну Буксу в трьох сетах. У вирішальній партії українка вела 5:0, але ледь не дозволила суперниці повернутися в гру.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

WTA 1000, Ухань. 1/32 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) - Крістіна Букса (Іспанія) - 6:4, 5:7, 6:3

Обмін сетами

Одеситка впевнено розпочала зустріч і завдяки ранньому брейку повела 4:1. Однак Букса скоротила відставання та повернула інтригу. Кінцівка партії пройшла в обміні брейками, але Ястремська втримала перевагу й виграла сет із рахунком 6:4.

Другий сет розпочався з обміну програними подачами. Після цього тенісистки стабілізували гру на власних геймах і тривалий час не дозволяли одна одній відірватися в рахунку. Проте наприкінці Букса виграла три гейми поспіль. Іспанка забрала партію 7:5 і перевела матч у вирішальний сет.

Українка ледь не розгубила перевагу 5:0

У третій партії Ястремська захопила повний контроль над грою. Українка двічі взяла подачу суперниці та повела 5:0, опинившись за крок від перемоги.

Проте Букса не здалася й виграла три гейми поспіль, скоротивши відставання до 3:5. Зрештою Ястремська зуміла зупинити камбек суперниці, реалізувала другу спробу подати на матч і завершила сет із рахунком 6:3.

Хто стане наступною суперницею Ястремської

У наступному раунді турніру в Ухані Даяна Ястремська зустрінеться з американкою Івою Йовіч, яка отримала перепустку до другого кола завдяки посіву та пропуску стартового раунду.

Раніше ми повідомляли, що Юлія Стародубцева віддала переможний матч на турнірі в Ухані.

Теги: Теніс
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