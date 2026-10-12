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Теніс 12 жовтня 2026 · 14:52

Драма у 3-годинному трилері: Стародубцева віддала переможний матч на турнірі в Ухані

Українська тенісистка вела у вирішальному сеті, але зазнала прикрої поразки
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Драма у 3-годинному трилері: Стародубцева віддала переможний матч на турнірі в Ухані
Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)
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Четверта ракетка Украхні (44-та в світовому рейтингу) Юлія Стародубцева не зуміла пробитися до другого кола представницького турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані. У напруженому стартовому поєдинку українка поступилася американці Кеті Макнеллі, втративши солідну перевагу у вирішальній партії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі.

WTA 1000. Ухань (Китай). Перше коло

Кеті Макнеллі (США) – Юлія Стародубцева (Україна) – 2:6, 7:6 (7:2), 6:4

Упущена перемога після впевненого старту

Матч першого кола між Юлією Стародубцевою Кеті Макнеллі (WTA 70) тривав три години. Українська тенісистка переконливо розпочала зустріч, зробивши ривок із чотирьох геймів поспіль наприкінці першого сету та закривши його з рахунком 6:2.

У другій партії Макнеллі зуміла відігратися на тайбрейку (7:2), однак у вирішальному сеті ініціатива знову перейшла до Стародубцевої – Юлія повела з рахунком 4:1. Утім, ключовим став сьомий гейм на подачі українки: попри шість відіграних брейкпоїнтів, вона не втримала перевагу, після чого програла п'ять геймів поспіль і поступилася у партії з рахунком 4:6.

Це була друга очна зустріч тенісисток у кар'єрі – обидва рази сильнішою виявлялася американка.

Хто з українок залишився в Ухані

Юлія Стародубцева стала вже другою представницею України, яка зачехлила ракетку на старті змагань в Ухані – раніше поразки зазнала Ангеліна Калініна.

Боротьбу за трофей продовжують четверо українок. Дарія Снігур та Даяна Ястремська розпочнуть виступи з першого раунду. А Еліна Світоліна та Марта Костюк – стартуватимуть одразу з другого кола.

Раніше ми розповіли про зліт Світоліної та позиції інших українок в оновленому рейтингу WTA.

Теги: Теніс
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Серія А 12 жовтня 21:45
Торіно - : - Удінезе
Ла Ліга 12 жовтня 22:00
Леванте - : - Севілья
АПЛ 12 жовтня 22:00
Ковентрі - : - Ньюкасл
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