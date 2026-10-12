Драма у 3-годинному трилері: Стародубцева віддала переможний матч на турнірі в Ухані

Четверта ракетка Украхні (44-та в світовому рейтингу) Юлія Стародубцева не зуміла пробитися до другого кола представницького турніру серії WTA 1000 в китайському Ухані. У напруженому стартовому поєдинку українка поступилася американці Кеті Макнеллі, втративши солідну перевагу у вирішальній партії.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі.
WTA 1000. Ухань (Китай). Перше коло
Кеті Макнеллі (США) – Юлія Стародубцева (Україна) – 2:6, 7:6 (7:2), 6:4
Матч першого кола між Юлією Стародубцевою Кеті Макнеллі (WTA 70) тривав три години. Українська тенісистка переконливо розпочала зустріч, зробивши ривок із чотирьох геймів поспіль наприкінці першого сету та закривши його з рахунком 6:2.
У другій партії Макнеллі зуміла відігратися на тайбрейку (7:2), однак у вирішальному сеті ініціатива знову перейшла до Стародубцевої – Юлія повела з рахунком 4:1. Утім, ключовим став сьомий гейм на подачі українки: попри шість відіграних брейкпоїнтів, вона не втримала перевагу, після чого програла п'ять геймів поспіль і поступилася у партії з рахунком 4:6.
Це була друга очна зустріч тенісисток у кар'єрі – обидва рази сильнішою виявлялася американка.
Юлія Стародубцева стала вже другою представницею України, яка зачехлила ракетку на старті змагань в Ухані – раніше поразки зазнала Ангеліна Калініна.
Боротьбу за трофей продовжують четверо українок. Дарія Снігур та Даяна Ястремська розпочнуть виступи з першого раунду. А Еліна Світоліна та Марта Костюк – стартуватимуть одразу з другого кола.
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