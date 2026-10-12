Драма в 3-часовом триллере: Стародубцева отдала победный матч на турнире в Ухане

Четвертая ракетка Украхни (44-я в мировом рейтинге) Юлия Стародубцева не сумела пробиться во второй круг представительного турнира серии WTA 1000 в китайском Ухане. В напряженном стартовом поединке украинка уступила американке Кэти Макнелли, потеряв солидное преимущество в решающей партии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи .

WTA 1000. Ухань (Китай). Первый круг

Кэти Макнелли (США) – Юлия Стародубцева (Украина) – 2:6, 7:6 (7:2), 6:4

Упущена победа после уверенного старта

Матч первого круга между Юлией Стародубцевой Кэти Макнелли (WTA 70) длился три часа. Украинская теннисистка убедительно начала встречу, совершив рывок из четырех геймов подряд в конце первого сета и закрыв его со счетом 6:2.

Во второй партии Макнелли сумела отыграться на тайбрейке (7:2), однако в решающем сете инициатива снова перешла к Стародубцевой – Юлия повела со счетом 4:1. Впрочем, ключевым стал седьмой гейм на подаче украинки: несмотря на шесть отыгранных брейкпоинтов, она не удержала преимущество, после чего проиграла пять геймов подряд и уступила в партии со счетом 4:6.

Это была вторая очная встреча теннисисток в карьере – оба раза сильнее американка.

Кто из украинок остался в Ухане

Юлия Стародубцева стала уже второй представительницей Украины, зачехлившей ракетку на старте соревнований в Ухане – ранее поражение потерпела Ангелина Калинина.

Борьбу за трофей продолжают четверо украинок. Дарья Снигур и Даяна Ястремская начнут выступления с первого раунда. А Элина Свитолина и Марта Костюк – стартуют сразу со второго круга.