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Теннис 12 октября 2026 · 14:52

Драма в 3-часовом триллере: Стародубцева отдала победный матч на турнире в Ухане

Украинская теннисистка вела в решающем сете, но потерпела досадное поражение
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Драма в 3-часовом триллере: Стародубцева отдала победный матч на турнире в Ухане
Юлия Стародубцева (фото: Getty Images)
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Четвертая ракетка Украхни (44-я в мировом рейтинге) Юлия Стародубцева не сумела пробиться во второй круг представительного турнира серии WTA 1000 в китайском Ухане. В напряженном стартовом поединке украинка уступила американке Кэти Макнелли, потеряв солидное преимущество в решающей партии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи.

WTA 1000. Ухань (Китай). Первый круг

Кэти Макнелли (США) – Юлия Стародубцева (Украина) – 2:6, 7:6 (7:2), 6:4

Упущена победа после уверенного старта

Матч первого круга между Юлией Стародубцевой Кэти Макнелли (WTA 70) длился три часа. Украинская теннисистка убедительно начала встречу, совершив рывок из четырех геймов подряд в конце первого сета и закрыв его со счетом 6:2.

Во второй партии Макнелли сумела отыграться на тайбрейке (7:2), однако в решающем сете инициатива снова перешла к Стародубцевой – Юлия повела со счетом 4:1. Впрочем, ключевым стал седьмой гейм на подаче украинки: несмотря на шесть отыгранных брейкпоинтов, она не удержала преимущество, после чего проиграла пять геймов подряд и уступила в партии со счетом 4:6.

Это была вторая очная встреча теннисисток в карьере – оба раза сильнее американка.

Кто из украинок остался в Ухане

Юлия Стародубцева стала уже второй представительницей Украины, зачехлившей ракетку на старте соревнований в Ухане – ранее поражение потерпела Ангелина Калинина.

Борьбу за трофей продолжают четверо украинок. Дарья Снигур и Даяна Ястремская начнут выступления с первого раунда. А Элина Свитолина и Марта Костюк – стартуют сразу со второго круга.

Ранее мы рассказали о взлете Светолиной и позициях других украинок в обновленном рейтинге WTA.

Теги: Теннис
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