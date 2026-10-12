rbc.ua
UA | RU
Понедельник, 12 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Теннис Свитолина переписала 5-летний рекорд, но Украина понесла потери: что изменилось в рейтинге WTA
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 12 октября 2026 · 11:54

Свитолина переписала 5-летний рекорд, но Украина понесла потери: что изменилось в рейтинге WTA

Костюк удержалась в десятке, а сразу несколько украинок установили личные достижения
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Свитолина переписала 5-летний рекорд, но Украина понесла потери: что изменилось в рейтинге WTA
Элина Свитолина (фото: Getty Images)
Add as a preferred source on Google

Женская теннисная ассоциация обновила мировой рейтинг по итогам последних двух недель – после завершения турнира WTA 1000 в китайском Пекине.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный рейтинг организации .

Прорыв Свитолиной и стабильность Костюк

Первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшила свою позицию и вернулась на шестую строчку мирового рейтинга WTA. Для украинки это лучший результат с октября 2021 года.

Подняться на одну строчку Свитолиной позволило выступление в Пекине. На китайских кортах Элина дошла до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице соревнований Чжэн Циньвэнь.

В то же время вторая ракетка Украины Марта Костюк, пропускавшая соревнования из-за травмы, сохранила за собой десятое место в мировой классификации.

Прогресс украинок и потеря позиции в топ-50

В первой пятидесятке мирового рейтинга произошли заметные перестановки. Дария Снигур благодаря выходу в четвертый круг в Пекине и победе над итальянкой Жасмин Паолини поднялась на четыре строчки и заняла 42-е место, повторив собственный рекорд.

Небольшой прогресс демонстрируют Юлия Стародубцева (44-е место) и Ангелина Калинина (48-е место). В то же время Александра Олейникова потеряла четыре позиции и опустилась на 51-ю строчку. Из-за этого количество украинок в топ-50 сократилось с шести до пяти.

Ниже в рейтинге Даяна Ястремская приблизилась к возвращению в топ-100. Она поднялась сразу на восемь позиций и занимает 103-е место.

Свитолина переписала 5-летний рекорд, но Украина понесла потери: что изменилось в рейтинге WTA

Что изменилось в топ-10

В первой десятке рейтинга WTA также произошел ряд заметных перестановок после турнира в Пекине. Лидерство уверенно удерживает Елена Рыбакина из Казахстана, а вторую позицию сохраняет Арина Соболенко.

Главный скачок в мировом авангарде совершила "нейтральная" Мирра Андреева: благодаря выходу в финал пекинского "тысячника" она поднялась сразу на две строчки и заняла третье место. Из-за этого рывка по одной позиции потеряли американки Джессика Пегула и Коко Гофф, которые теперь занимают четвертое и пятое места соответственно.

В свою очередь, чешская теннисистка Линда Носкова, которая в прошлом году играла в финале соревнований в Пекине, на этот раз завершила выступление на стадии 1/8 финала. Потеря защищенных очков стоила ей двух позиций – Носкова опустилась с шестого на восьмое место, пропустив вперед Элину Свитолину и свою соотечественницу Каролину Мухову.

Топ-10 рейтинга WTA:

  1. (1). Елена Рыбакина (Казахстан) – 9696 очков
  2. (2). Арина Соболенко – 7550
  3. (5). Мирра Андреева – 6371
  4. (3). Джессика Пегула (США) – 6225
  5. (4). Коко Гофф (США) – 5974
  6. (7). Элина Свитолина (Украина) – 5024
  7. (8). Каролина Мухова (Чехия) – 4773
  8. (6). Линда Носкова (Чехия) – 4679
  9. (9). Ига Свентек (Польша) – 3999
  10. (10). Марта Костюк (Украина) – 3910

Читайте также о том, почему Александра Олийникова не будет участвовать на турнире в Ухане.

Теги: Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
"Хочу побить свой собственный рекорд": Ярослава Магучих – о новых целях, Олимпиаде и конкуренции "Хочу побить свой собственный рекорд": Ярослава Магучих – о новых целях, Олимпиаде и конкуренции Свитолина переписала 5-летний рекорд, но Украина понесла потери: что изменилось в рейтинге WTA Свитолина переписала 5-летний рекорд, но Украина понесла потери: что изменилось в рейтинге WTA Калинина не смогла пробиться во второй круг турнира WTA 1000 в Ухане Калинина не смогла пробиться во второй круг турнира WTA 1000 в Ухане
Мнения
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор