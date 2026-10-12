Свитолина переписала 5-летний рекорд, но Украина понесла потери: что изменилось в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация обновила мировой рейтинг по итогам последних двух недель – после завершения турнира WTA 1000 в китайском Пекине.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный рейтинг организации .

Прорыв Свитолиной и стабильность Костюк

Первая ракетка Украины Элина Свитолина улучшила свою позицию и вернулась на шестую строчку мирового рейтинга WTA. Для украинки это лучший результат с октября 2021 года.

Подняться на одну строчку Свитолиной позволило выступление в Пекине. На китайских кортах Элина дошла до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице соревнований Чжэн Циньвэнь.

В то же время вторая ракетка Украины Марта Костюк, пропускавшая соревнования из-за травмы, сохранила за собой десятое место в мировой классификации.

Прогресс украинок и потеря позиции в топ-50

В первой пятидесятке мирового рейтинга произошли заметные перестановки. Дария Снигур благодаря выходу в четвертый круг в Пекине и победе над итальянкой Жасмин Паолини поднялась на четыре строчки и заняла 42-е место, повторив собственный рекорд.

Небольшой прогресс демонстрируют Юлия Стародубцева (44-е место) и Ангелина Калинина (48-е место). В то же время Александра Олейникова потеряла четыре позиции и опустилась на 51-ю строчку. Из-за этого количество украинок в топ-50 сократилось с шести до пяти.

Ниже в рейтинге Даяна Ястремская приблизилась к возвращению в топ-100. Она поднялась сразу на восемь позиций и занимает 103-е место.

Что изменилось в топ-10

В первой десятке рейтинга WTA также произошел ряд заметных перестановок после турнира в Пекине. Лидерство уверенно удерживает Елена Рыбакина из Казахстана, а вторую позицию сохраняет Арина Соболенко.

Главный скачок в мировом авангарде совершила "нейтральная" Мирра Андреева: благодаря выходу в финал пекинского "тысячника" она поднялась сразу на две строчки и заняла третье место. Из-за этого рывка по одной позиции потеряли американки Джессика Пегула и Коко Гофф, которые теперь занимают четвертое и пятое места соответственно.

В свою очередь, чешская теннисистка Линда Носкова, которая в прошлом году играла в финале соревнований в Пекине, на этот раз завершила выступление на стадии 1/8 финала. Потеря защищенных очков стоила ей двух позиций – Носкова опустилась с шестого на восьмое место, пропустив вперед Элину Свитолину и свою соотечественницу Каролину Мухову.

Топ-10 рейтинга WTA: