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Теннис 12 октября 2026 · 09:24

Калинина не смогла пробиться во второй круг турнира WTA 1000 в Ухане

Украинская теннисистка в двух сетах уступила британке Соней Картал
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Калинина не смогла пробиться во второй круг турнира WTA 1000 в Ухане
Ангелина Калинина (фото: Getty Images)
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления на турнире WTA 1000 в китайском Ухане. В матче первого круга 29-летняя спортсменка уступила британке Соней Картал - 5:7, 3:6.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как Калинина провела матч

Калинина, занимающая 50-е место в мировом рейтинге, начала поединок против 129-й ракетки мира Картал на Первом корте турнира в Ухане.

Первый сет прошел в напряженной борьбе, однако в концовке британка оказалась сильнее и забрала партию со счетом 7:5.

Во втором сете Картал продолжила контролировать ход встречи и довела матч до победы – 6:3. Поединок длился 1 час 32 минуты.

Картал сравняла счет в личных встречах

Для Калининой и Картал это была вторая очная встреча. В декабре 2025 года теннисистки сыграли на турнире WTA 125 в Лиможе, где украинка победила британку - 7:6, 1:6, 6:1. Таким образом, Картал сравняла счет в противостоянии – 1:1.

Для Калининой турнир в Ухане завершился уже после первого матча основной сетки. Следующей соперницей Картал станет швейцарка Белинда Бенчич.

Турнир WTA 1000 в Ухане проходит на хардовых кортах с 12 по 18 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет более 4 миллионов долларов.

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Теги: Теннис
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