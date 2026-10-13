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Теннис 13 октября 2026 · 09:48

Ненужная драма: Ястремская вырвала победу на старте турнира в Ухане

Украинка выиграла решающий сет со счетом 6:3, позволив сопернице отыграть три гейма подряд
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Ненужная драма: Ястремская вырвала победу на старте турнира в Ухане
Ястремская одолела первую ракетку Испании (Фото: dayana_yastremskay, Instagram)
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Даяна Ястремская успешно стартовала на турнире WTA 1000 в Ухане, одолев испанку Кристину Буксу в трех сетах. В решающей партии украинка вела 5:0, но едва не разрешила сопернице вернуться в игру.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

WTA 1000, Ухань. 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Кристина Букса (Испания) – 6:4, 5:7, 6:3

Обмен сетами

Одесситка уверенно начала встречу и благодаря раннему брейку повела 4:1. Однако Букса сократила отставание и вернула интригу. Конечность партии прошла в обмене брейками, но Ястремская удержала преимущество и выиграла сет со счетом 6:4.

Второй сет начался с обмена проигранными подачами. После этого теннисистки стабилизировали игру на собственных геймах и долго не позволяли друг другу оторваться в счете. Однако в конце Букса выиграла три гейма подряд. Испанка забрала партию 7:5 и перевела матч в решающий сет.

Украинка чуть не потеряла преимущество 5:0

В третьей партии Ястремская захватила полный контроль над игрой. Украинка дважды взяла подачу соперницы и повела 5:0, оказавшись в шаге от победы.

Однако Букса не сдалась и выиграла три гейма подряд, сократив отставание до 3:5. В конце концов, Ястремская сумела остановить камбек соперницы, реализовала вторую попытку подать на матч и завершила сет со счетом 6:3.

Кто станет следующей соперницей Ястремской

В следующем раунде турнира в Ухане Даяна Ястремская встретится с американкой Ивой Йович, которая получила пропуск во второй круг благодаря посеву и пропуску стартового раунда.

Ранее мы сообщали, что Юлия Стародубцева отдала победный матч на турнире в Ухане.

Теги: Теннис
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