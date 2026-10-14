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Теніс 14 жовтня 2026 · 14:26

Перед матчем з другою сіяною парою: Ястремська та Калініна знялися з турніру в Ухані

Анна Даніліна та Чжан Шуай без боротьби пройшли до чвертьфіналу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Перед матчем з другою сіяною парою: Ястремська та Калініна знялися з турніру в Ухані
Калініна та Ястремська припинили виступи в Ухані (Фото: wuhanopentennis.com)
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Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська знялися з парного турніру WTA 1000 в Ухані. Українки не зіграли проти Анни Даніліної та Чжан Шуай, які автоматично вийшли до чвертьфіналу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на сітку парного турніру на офіційному сайті WTA.

Українки не зіграли матч 1/8 фіналу

Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська мали провести матч 1/8 фіналу проти казахстанки Анни Даніліної та китаянки Чжан Шуай, однак знялися зі змагань.

Їхні суперниці, які отримали другий номер посіву, без боротьби пройшли до чвертьфіналу. Там Даніліна та Чжан Шуай зустрінуться з переможницями протистояння між дуетами Сара Еррані / Жасмін Паоліні та Тереза Міхалікова / Олівія Ніколлс.

Ястремська мала проблеми зі стегном

Зняття з парного турніру відбулося після виступів українок в одиночному розряді. 14 жовтня Ястремська поступилася американці Іві Йович у матчі другого кола. Під час другого сету Даяна зверталася по допомогу фізіотерапевта через проблеми з правим стегном.

Ангеліна Калініна завершила виступи в одиночному розряді ще в першому колі, програвши британці Соней Картал.

Як українки виступили в парному розряді

Калініна та Ястремська отримали від організаторів wild card для участі в парному турнірі.

У першому колі український дует здобув перемогу над Александрою Еалою з Філіппін та Зейнеп Сонмез із Туреччини.

Раніше ми повідомляли, що Еліна Світоліна перемогла "нейтральну" росіянку в Ухані та лишилась єдиною українкою на турнірі.

Теги: Теніс Даяна Ястремська
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Ліга чемпіонів 14 жовтня 22:00
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