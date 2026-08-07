rbc.ua
UA | RU
Пятница, 07 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Теннис Мастер-класс от Элины: Свитолина разгромила Потапову на турнире WTA 1000 в Канаде
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 07 августа 2026 · 11:41

Мастер-класс от Элины: Свитолина разгромила Потапову на турнире WTA 1000 в Канаде

Украинская теннисистка одержала две победы подряд в Канаде впервые с 2019 года и вышла на Аманду Анисимову
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Мастер-класс от Элины: Свитолина разгромила Потапову на турнире WTA 1000 в Канаде
Свитолина смогла преодолеть несколько неудачных серий (Фото: elisvitolina, Instagram)

Элина Свитолина в матче третьего раунда турнира WTA 1000 в канадском Торонто победила Анастасю Потапову. Украинская теннисистка отдала сопернице всего два гейма за всю игру.

О результате поединка третьего круга турнира WTA 1000 в Канаде сообщает Sport RBC.UA.

Доминирование на корте и преодоление серий

Для убедительной победы Светолиной понадобился ровно один час игрового времени. Матч завершился с разгромным счётом 6:1, 6:1.

В поединке украинская теннисистка демонстрировала высокое качество игры: она оформила 5 брейков (из 10 попыток) и безупречно отыграла на собственной подаче, ликвидировав все 5 брейк-поинтов оппонентки.

Этот успех стал для Элины знаковым сразу по нескольким причинам. Украинка впервые с 2019 года выиграла два матча подряд в этом канадском городе и второй сезон подряд вышла в 1/8 финала на турнире в Канаде.

Также впервые с июня (после четвертьфинала в Берлине) Светолиной удалось выиграть два поединка на уровне WTA.

TA 1000. Торонто (Канада), 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина, 9) - Анастасия Потапова (Австрия, 24) – 6:1, 6:1.

Дуэль с принципиальной соперницей

В борьбе за путевку в четвертьфинал соперницей Элины Светолиной станет 8-я сеяная американка Аманда Анисимова.

История противостояния говорит в пользу украинской спортсменки: Свитолина ведет в счете очных встреч 4-1. Интересно, что именно на этой же стадии канадского "тысячника" (в прошлом году в Монреале) Свитолина уже побеждала Анисимова.

Ранее мы сообщали, что другая украинка Марта Костюк также победила на турнире в Торонто и вышла в 1/8 финала.

Теги: Теннис Элина Свитолина
Главные матчи
Лига конференций Матч завершено
Динамо 1:0 Карабах
УПЛ. 2-й тур 8 августа 13:00
Черноморец - : - Колос
УПЛ. 2-й тур 8 августа 15:30
Левый Берег - : - Кудривка
Главные новости
Эффектный реванш: Костюк разгромила Кис на турнире в Торонто и вышла в 1/8 финала Эффектный реванш: Костюк разгромила Кис на турнире в Торонто и вышла в 1/8 финала "Динамо" с голом Пономаренко одолело "Карабах" в Лиге конференций "Динамо" с голом Пономаренко одолело "Карабах" в Лиге конференций Вместо Христича: сборная Украины по хоккею получила нового главного тренера Вместо Христича: сборная Украины по хоккею получила нового главного тренера
Мнения
Кирилл Круторогов
7 интриг перед новым сезоном УПЛ Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель
Даниил Вереитин
Свет в конце тоннеля: "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ не расстроили в еврокубках Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина