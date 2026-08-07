Мастер-класс от Элины: Свитолина разгромила Потапову на турнире WTA 1000 в Канаде

Элина Свитолина в матче третьего раунда турнира WTA 1000 в канадском Торонто победила Анастасю Потапову. Украинская теннисистка отдала сопернице всего два гейма за всю игру.

Доминирование на корте и преодоление серий

Для убедительной победы Светолиной понадобился ровно один час игрового времени. Матч завершился с разгромным счётом 6:1, 6:1.

В поединке украинская теннисистка демонстрировала высокое качество игры: она оформила 5 брейков (из 10 попыток) и безупречно отыграла на собственной подаче, ликвидировав все 5 брейк-поинтов оппонентки.

Этот успех стал для Элины знаковым сразу по нескольким причинам. Украинка впервые с 2019 года выиграла два матча подряд в этом канадском городе и второй сезон подряд вышла в 1/8 финала на турнире в Канаде.

Также впервые с июня (после четвертьфинала в Берлине) Светолиной удалось выиграть два поединка на уровне WTA.

TA 1000. Торонто (Канада), 1/16 финала

Элина Свитолина (Украина, 9) - Анастасия Потапова (Австрия, 24) – 6:1, 6:1.

Дуэль с принципиальной соперницей

В борьбе за путевку в четвертьфинал соперницей Элины Светолиной станет 8-я сеяная американка Аманда Анисимова.

История противостояния говорит в пользу украинской спортсменки: Свитолина ведет в счете очных встреч 4-1. Интересно, что именно на этой же стадии канадского "тысячника" (в прошлом году в Монреале) Свитолина уже побеждала Анисимова.