Майстер-клас від Еліни: Світоліна розгромила Потапову на турнірі WTA 1000 в Канаді

Еліна Світоліна у матчі третього раунду турніру WTA 1000 у канадському Торонто перемогла Анастасюї Потапову. Українська тенісистка віддала суперниці лише два гейми за всю гру.

Про результат поєдинку третього кола турніру WTA 1000 у Канаді повідомляє Sport RBC.UA .

Домінування на корті та подолання серій

Для переконливої перемоги Світоліній знадобилася рівно одна година ігрового часу. Матч завершився з розгромним рахунком 6:1, 6:1.

Протягом поєдинку українська тенісистка демонструвала високу якість гри: вона оформила 5 брейків (із 10 спроб) та бездоганно відіграла на власній подачі, ліквідувавши всі 5 брейк-поїнтів опонентки.

Цей успіх став для Еліни знаковим одразу з кількох причин. Українка вперше з 2019-го року виграла два матчі поспіль у цьому канадському місті та другий сезон поспіль вийшла до 1/8 фіналу на турнірі в Канаді.

Також вперше з червня (після чвертьфіналу в Берліні) Світоліній вдалося виграти два поєдинки поспіль на рівні WTA.

TA 1000. Торонто (Канада), 1/16 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 9) - Анастасія Потапова (Австрія, 24) - 6:1, 6:1.

Дуель із принциповою суперницею

У боротьбі за путівку до чвертьфіналу суперницею Еліни Світоліної стане 8-ма сіяна американка Аманда Анісімова.

Історія протистояння говорить на користь української спортсменки: Світоліна веде в рахунку очних зустрічей 4-1. Цікаво, що саме на цій же стадії канадського "тисячника" (минулого року в Монреалі) Світоліна вже перемагала Анісімову.