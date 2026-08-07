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Теніс 07 серпня 2026 · 11:41

Майстер-клас від Еліни: Світоліна розгромила Потапову на турнірі WTA 1000 в Канаді

Українська тенісистка здобула дві перемоги поспіль в Канаді вперше з 2019 року та вийшла на Аманду Анісімову
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Майстер-клас від Еліни: Світоліна розгромила Потапову на турнірі WTA 1000 в Канаді
Світоліна змогла подолати кілька невдалих серій (Фото: elisvitolina, Instagram)

Еліна Світоліна у матчі третього раунду турніру WTA 1000 у канадському Торонто перемогла Анастасюї Потапову. Українська тенісистка віддала суперниці лише два гейми за всю гру.

Про результат поєдинку третього кола турніру WTA 1000 у Канаді повідомляє Sport RBC.UA.

Домінування на корті та подолання серій

Для переконливої перемоги Світоліній знадобилася рівно одна година ігрового часу. Матч завершився з розгромним рахунком 6:1, 6:1.

Протягом поєдинку українська тенісистка демонструвала високу якість гри: вона оформила 5 брейків (із 10 спроб) та бездоганно відіграла на власній подачі, ліквідувавши всі 5 брейк-поїнтів опонентки.

Цей успіх став для Еліни знаковим одразу з кількох причин. Українка вперше з 2019-го року виграла два матчі поспіль у цьому канадському місті та другий сезон поспіль вийшла до 1/8 фіналу на турнірі в Канаді.

Також вперше з червня (після чвертьфіналу в Берліні) Світоліній вдалося виграти два поєдинки поспіль на рівні WTA.

TA 1000. Торонто (Канада), 1/16 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 9) - Анастасія Потапова (Австрія, 24) - 6:1, 6:1.

Дуель із принциповою суперницею

У боротьбі за путівку до чвертьфіналу суперницею Еліни Світоліної стане 8-ма сіяна американка Аманда Анісімова.

Історія протистояння говорить на користь української спортсменки: Світоліна веде в рахунку очних зустрічей 4-1. Цікаво, що саме на цій же стадії канадського "тисячника" (минулого року в Монреалі) Світоліна вже перемагала Анісімову.

Раніше ми повідомляли, що інша українка, Марта Костюк, також перемогла на турнірі у Торонто та вийшла до 1/8 фіналу.

Теги: Теніс Еліна Світоліна
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