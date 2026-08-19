Костюк вышла в 1/8 турнира в Цинциннати и сыграет с россиянкой

Марта Костюк в 1/16 турнира в Цинциннати одержала убедительную победу над Слоан Стивенсом из США. Матч завершился в двух партиях – 7:5, 7:5.

Костюк – Стивенс: ход матча

Поединок начался для Марты с неприятности: она проиграла стартовый гейм на своей подаче. Стивенс такого подарка сопернице решила не делать и повела в партии 2:0. Впрочем, Костюк смогла сконцентрироваться и выдала блестящий отрезок, выиграв три гейма подряд (4:3). В дальнейшем ни одна из соперниц не проигрывала свою подачу и только при счете 6:5 Костюк смогла сделать брейк – 7:5.

Во второй партии Марта также уступала (4:5), но в решающий момент смогла проявить характер и выиграть четыре гейма подряд, а вместе с ними весь матч.

WTA 1000. Цинциннати. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) – Слоан Стивенс (США) – 7:5, 7:5

Что ждет Костюк дальше

В следующем раунде Марта Костюк сыграет против "нейтральной" Мирры Андреевой. Этот матч начнется 19 августа, ориентированный в 18:00 по киевскому времени.

В этом году Костюк и Андреева встречались трижды. На турнире в Брисбене в январе Костюк победила 7:6, 6:3.

В Мадриде на грунтовых соревнованиях украинка также справилась с соперницей (6:3, 7:5). А вот на Ролан Гаррос Костюк уступила (1:6, 3:6).