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Теніс 19 серпня 2026 · 00:14

Костюк вийшла до 1/8 турніру у Цинциннаті та зіграє із росіянкою

Українська тенісистка в напруженому матчі здолала Слоан Стівенс
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Костюк вийшла до 1/8 турніру у Цинциннаті та зіграє із росіянкою
Марта Костюк (фото: Getty Images)

Марта Костюк в 1/16 турніру у Цинциннаті здобула переконливу перемогу над Слоан Стівенс з США. Матч завершився в двох партіях – 7:5, 7:5.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Костюк – Стівенс: хід матчу

Поєдинок почався для Марти з неприємності: вона програла стартовий гейм на своїй подачі. Стівенс такого подарунку суперниці вирішила не робити і повела у партії 2:0. Утім, Костюк змогла сконцентруватися і видала блискучий відрізок, виграши три гейми поспіль (4:3). Надалі жодна з суперниць не програвала свою подачу і лише за рахунку 6:5 Костюк змогла зробити брейк – 7:5.

У другій партії Марта також поступалася (4:5), але у вирішальний момент змогла проявити характер і виграти чотири гейми поспіль, а разом і з ними весь матч.

WTA 1000. Цинциннаті. 1/16 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Слоан Стівенс (США) – 7:5, 7:5

Що чекає на Костюк далі

У наступному раунді Марта Костюк зіграє проти "нейтральної" Мірри Андрєєвої. Цей матч розпочнеться 19 серпня, орієнтовано о 18:00 за київським часом.

Цьогоріч Костюк та Андрєєва зустрічалися тричі. На турнірі в Брісбені у січні Костюк перемогла 7:6, 6:3.

У Мадриді, на грунтових змаганнях, українка також впоралася із суперницею (6:3, 7:5). А от на "Ролан Гаррос" Костюк поступилася (1:6, 3:6).

Боротьбу на турнірі WTA 1000 у Цинциннаті не продовжить Еліна Світоліна: українка знялася зі змагань через травму.

Теги: Марта Костюк Теніс
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