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Теннис 29 сентября 2026 · 14:03

"Есть необходимый уровень": Свитолина рассказала о победе на турнире Grand Slam

Первая ракетка Украины откровенно рассказала о борьбе с ментальными проблемами, работе над ошибками и эволюции собственного восприятия тенниса
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Есть необходимый уровень": Свитолина рассказала о победе на турнире Grand Slam
Свитолина вместе со сборной дошла до финала Кубка Билли Джин Кинг (Фото: elisvitolina, Instagram)
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала об изменениях в своем отношении к поражениям, ошибкам и давлению в течение профессиональной карьеры. Украинская теннисистка призналась, что в молодости часто выходила на корт со страхом проиграть.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью спортсменки в подкасте Tennis Insider Club.

Давление и восточноевропейская ментальность

Свитолина отметила, что испытывала колоссальное давление с юного возраста - как со стороны семьи, так и из-за необходимости оправдывать финансовые инвестиции в свою карьеру.

"Казалось, что я должна выигрывать практически каждый матч. Думаю, здесь также была определенная восточноевропейская ментальность. Потом мне понадобилось много лет, чтобы найти другой подход. Потому что желание победить и страх проиграть – это совершенно разные вещи. А я много лет жила именно с ментальностью страха поражения", – поделилась Элина.

Переломный момент произошел примерно в 22 года. Теннисистка поняла, что против оппоненток с вершины рейтинга невозможно побеждать, думая лишь о том, как не допустить ошибку.

Депрессивные состояния и восприятие поражений

По словам украинки ранее тяжелые поражения (особенно на турнирах серии Grand Slam) могли надолго выбивать ее из психологического равновесия. В частности, после Ролана Гарроса, куда она приезжала в статусе третьей ракетки мира после победы в Риме.

"Я могла две недели находиться в очень удрученном состоянии. Ничего не хотелось делать. Думала: "Все, я бросаю теннис", - рассказала Свитолина.

Изменить это удалось только благодаря длительной психологической работе и смене тренеров, которые помогли приглушить внутренний голос "не ошибись". Спортсменка подчеркнула, что за карьеру гораздо чаще сожалела о слишком осторожной игре, чем о поражениях из-за чрезмерной агрессии.

Вера в титул Grand Slam

Пока украинская теннисистка смотрит на свою карьеру и будущие достижения значительно спокойнее и зрелее.

"Я верю, что могу выиграть Grand Slam. Думаю, у меня есть необходимый уровень и я способна это сделать. Но в то же время очень здорово иметь другое понимание: если этого просто нет в твоей судьбе, если ты так и не выиграешь Grand Slam – я все равно буду нормально к этому относиться", - подытожила Свитол.

Ранее мы сообщали, что по итогам розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг Элина Свитолина удержала место в топ-10 рейтинга WTA.

Теги: Теннис Элина Свитолина
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