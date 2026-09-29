"Є необхідний рівень": Світоліна розповіла про перемогу на турнірі Grand Slam

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про зміни у своєму ставленні до поразок, помилок та тиску протягом професійної кар'єри. Українська тенісистка зізналася, що в молодості часто виходила на корт зі страхом програти.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю спортсменки в подкасті Tennis Insider Club .

Тиск і східноєвропейська ментальність

Світоліна зазначила, що відчувала колосальний тиск ще з юного віку - як з боку родини, так і через необхідність виправдовувати фінансові інвестиції у свою кар'єру.

"Здавалося, що я повинна вигравати практично кожен матч. Думаю, тут також була певна східноєвропейська ментальність. Потім мені знадобилося багато років, щоб знайти інший підхід. Тому що бажання перемогти і страх програти – це абсолютно різні речі. А я багато років жила саме з ментальністю страху поразки", - поділилася Еліна.

Переломний момент стався приблизно у 22 роки. Тенісистка зрозуміла, що проти опоненток із вершини рейтингу неможливо перемагати, думаючи лише про те, як не припуститися помилки.

Депресивні стани та сприйняття поразок

За словами українки, раніше важкі поразки (особливо на турнірах серії Grand Slam) могли надовго вибивати її з психологічної рівноваги. Зокрема, після Ролан Гаррос, куди вона приїжджала у статусі третьої ракетки світу після перемоги в Римі.

"Я могла два тижні перебувати в дуже пригніченому стані. Нічого не хотілося робити. Думала: "Все, я кидаю теніс", - розповіла Світоліна.

Змінити це вдалося лише завдяки тривалій психологічній роботі та зміні тренерів, які допомогли приглушити внутрішній голос "не помились". Спортсменка підкреслила, що за кар'єру значно частіше шкодувала про надто обережну гру, ніж про поразки через надмірну агресію.

Віра в титул Grand Slam

Наразі українська тенісистка дивиться на свою кар'єру та майбутні досягнення значно спокійніше і зріліше.

"Я вірю, що можу виграти Grand Slam. Думаю, у мене є необхідний рівень і я здатна це зробити. Але водночас, дуже здорово мати інше розуміння: якщо цього просто немає у твоїй долі, якщо ти так і не виграєш Grand Slam – я все одно буду нормально до цього ставитися", - підсумувала Світоліна.