rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 29 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Теніс "Є необхідний рівень": Світоліна розповіла про перемогу на турнірі Grand Slam
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теніс 29 вересня 2026 · 14:03

"Є необхідний рівень": Світоліна розповіла про перемогу на турнірі Grand Slam

Перша ракетка України відверто розповіла про боротьбу з ментальними проблемами, роботу над помилками та еволюцію власного сприйняття тенісу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Є необхідний рівень": Світоліна розповіла про перемогу на турнірі Grand Slam
Світоліна разом зі збірною дійшла до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг (Фото: elisvitolina, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про зміни у своєму ставленні до поразок, помилок та тиску протягом професійної кар'єри. Українська тенісистка зізналася, що в молодості часто виходила на корт зі страхом програти.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю спортсменки в подкасті Tennis Insider Club.

Тиск і східноєвропейська ментальність

Світоліна зазначила, що відчувала колосальний тиск ще з юного віку - як з боку родини, так і через необхідність виправдовувати фінансові інвестиції у свою кар'єру.

"Здавалося, що я повинна вигравати практично кожен матч. Думаю, тут також була певна східноєвропейська ментальність. Потім мені знадобилося багато років, щоб знайти інший підхід. Тому що бажання перемогти і страх програти – це абсолютно різні речі. А я багато років жила саме з ментальністю страху поразки", - поділилася Еліна.

Переломний момент стався приблизно у 22 роки. Тенісистка зрозуміла, що проти опоненток із вершини рейтингу неможливо перемагати, думаючи лише про те, як не припуститися помилки.

Депресивні стани та сприйняття поразок

За словами українки, раніше важкі поразки (особливо на турнірах серії Grand Slam) могли надовго вибивати її з психологічної рівноваги. Зокрема, після Ролан Гаррос, куди вона приїжджала у статусі третьої ракетки світу після перемоги в Римі.

"Я могла два тижні перебувати в дуже пригніченому стані. Нічого не хотілося робити. Думала: "Все, я кидаю теніс", - розповіла Світоліна.

Змінити це вдалося лише завдяки тривалій психологічній роботі та зміні тренерів, які допомогли приглушити внутрішній голос "не помились". Спортсменка підкреслила, що за кар'єру значно частіше шкодувала про надто обережну гру, ніж про поразки через надмірну агресію.

Віра в титул Grand Slam

Наразі українська тенісистка дивиться на свою кар'єру та майбутні досягнення значно спокійніше і зріліше.

"Я вірю, що можу виграти Grand Slam. Думаю, у мене є необхідний рівень і я здатна це зробити. Але водночас, дуже здорово мати інше розуміння: якщо цього просто немає у твоїй долі, якщо ти так і не виграєш Grand Slam – я все одно буду нормально до цього ставитися", - підсумувала Світоліна.

Раніше ми повідомляли, що за підсумками розіграшу Кубка Біллі Джин Кінг Еліна Світоліна утримала місце в топ-10 рейтингу WTA.

Теги: Теніс Еліна Світоліна
Головні матчі
Ліга націй 29 вересня 21:45
Іспанія - : - Хорватія
Ліга націй 29 вересня 21:45
Чехія - : - Англія
Ліга націй 29 вересня 21:45
Шотландія - : - Швейцарія
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Перед матчем з Північною Ірландією Україна втратила двох гравців: що сказав Мальдера Перед матчем з Північною Ірландією Україна втратила двох гравців: що сказав Мальдера Син Майка Тайсона дебютує в боксі: 29-річний Амір підписав контракт та влаштував сутичку Син Майка Тайсона дебютує в боксі: 29-річний Амір підписав контракт та влаштував сутичку Переніс операцію в Бельгії: зірка збірної України вибув на невизначений термін Переніс операцію в Бельгії: зірка збірної України вибув на невизначений термін
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер