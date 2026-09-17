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Другое 17 сентября 2026 · 14:00

Владыка Лотлориена: в Николаеве на Центральном стадионе заметили необычного посетителя

Мужчины с длинными серебристыми волосами регулярно видят на беговых дорожках
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Владыка Лотлориена: в Николаеве на Центральном стадионе заметили необычного посетителя
Необычный посетитель удивил горожан (фото: facebook.com/centralstadion)
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На Центральном городском стадионе Николаева регулярно замечают мужчину, чья внешность поневоле напоминает персонажа из легендариума Джона Р. Р. Толкина.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу Центрального городского стадиона в соцсети Facebook.

Эльфийский образ на спортивной арене

Работники Центрального городского стадиона рассказали о необычном посетителе, которого довольно часто видят на беговых дорожках.

Узнать мужчину среди других людей помогает его особая примета – длинные серебристые волосы. Именно они и стали причиной шутливого сравнения с одним из героев Толкина.

"Иногда кажется, что на стадион пожаловал герой легендариума Джона Р. Р. Толкина Селеборн – владыка Лотлориэна", – говорится в публикации Центрального городского стадиона.

Владыка Лотлориена: в Николаеве на Центральном стадионе заметили необычного посетителя

"Селеборн" на дистанции (фото: facebook.com/centralstadion)

Кем оказался николаевский "Селеборн"

Несмотря на сказочную ассоциацию, никакого эльфа в Николаеве, конечно, не заметили.

Выяснилось, что необычный посетитель – преподаватель одной из музыкальных школ города. Он регулярно приходит на стадион, а его внешность уже стала хорошо знакома работникам спортивного объекта.

В Центральном городском стадионе в шутку отметили, что благодаря необычному гостю обычное утро превращается в почти сказочное.

Ранее мы сообщали, что украинский сумоист продолжает выступления на турнире в Токио, несмотря на проблемы со здоровьем.

Теги: Спортсмены Николаев
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