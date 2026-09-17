Владика Лотлорієна: у Миколаєві на Центральному стадіоні помітили незвичного відвідувача

На Центральному міському стадіоні Миколаєва регулярно помічають чоловіка, чия зовнішність мимоволі нагадує персонажа з легендаріуму Джона Р. Р. Толкіна.

Ельфійський образ на спортивній арені

Працівники Центрального міського стадіону розповіли про незвичного відвідувача, якого досить часто бачать на бігових доріжках.

Впізнати чоловіка серед інших людей допомагає його особлива прикмета – довге сріблясте волосся. Саме воно й стало причиною жартівливого порівняння з одним із героїв Толкіна.

"Іноді здається, що до стадіону завітав герой легендаріуму Джона Р. Р. Толкіна Селеборн - владика Лотлорієна", – йдеться в дописі Центрального міського стадіону.

"Селеборн" на дистанції (фото: facebook.com/centralstadion)

Ким виявився миколаївський "Селеборн"

Попри казкову асоціацію, жодного ельфа в Миколаєві, звісно, не помітили.

З'ясувалося, що незвичний відвідувач – викладач однієї з музичних шкіл міста. Він регулярно приходить на стадіон, а його зовнішність уже стала добре знайомою працівникам спортивного об'єкта.

У Центральному міському стадіоні жартома зазначили, що завдяки незвичному гостю звичайний ранок перетворюється на майже казковий.