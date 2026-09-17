Владика Лотлорієна: у Миколаєві на Центральному стадіоні помітили незвичного відвідувача

На Центральному міському стадіоні Миколаєва регулярно помічають чоловіка, чия зовнішність мимоволі нагадує персонажа з легендаріуму Джона Р. Р. Толкіна.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посилання на сторінку Центрального міського стадіону у соцмережі Facebook.
Працівники Центрального міського стадіону розповіли про незвичного відвідувача, якого досить часто бачать на бігових доріжках.
Впізнати чоловіка серед інших людей допомагає його особлива прикмета – довге сріблясте волосся. Саме воно й стало причиною жартівливого порівняння з одним із героїв Толкіна.
"Іноді здається, що до стадіону завітав герой легендаріуму Джона Р. Р. Толкіна Селеборн - владика Лотлорієна", – йдеться в дописі Центрального міського стадіону.
"Селеборн" на дистанції (фото: facebook.com/centralstadion)
Попри казкову асоціацію, жодного ельфа в Миколаєві, звісно, не помітили.
З'ясувалося, що незвичний відвідувач – викладач однієї з музичних шкіл міста. Він регулярно приходить на стадіон, а його зовнішність уже стала добре знайомою працівникам спортивного об'єкта.
У Центральному міському стадіоні жартома зазначили, що завдяки незвичному гостю звичайний ранок перетворюється на майже казковий.
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