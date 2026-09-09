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Другое 09 сентября 2026 · 15:28

Двойной успех в пляжном волейболе: украинцы завоевали медали на турнире в Венгрии

Наши дуэты завоевали "золото" и "бронзу"
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Двойной успех в пляжном волейболе: украинцы завоевали медали на турнире в Венгрии
Украинские волейболисты на пьедестале почета (фото: UkrSportBase)
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На турнире серии Beach Pro Tour категории Future в венгерском Будапеште украинские мастера пляжного волейбола завоевали сразу две награды разного достоинства.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на UkrSportBase.

Выход в плей-офф и дерби в полуфинале

Все три украинских мужских пары, которые стартовали на соревнованиях, уверенно преодолели начальные этапы и пробились в четвертьфинал. На этой стадии Сергей Попов и Илья Тюрин обыграли хозяев из Венгрии (2:0), а Иван и Ричард Лихацкие в напряженном матче одолели представителей Швеции (2:1). Еще один наш дуэт в составе Дмитрия Козия и Святослава Нагорного уступил соперникам из Болгарии и занял итоговое 5 место.

В полуфинале сетка соревнований свела две украинских команды. По итогам ожесточенного трехсетового противостояния победу одержали братья Лихацкие (2:1), обеспечив себе выход к главному матчу турнира.

Историческое "золото" и первая медаль дебютанта

В финальном поединке Иван и Ричард Лихацкие взяли реванш у болгарского дуэта за поражение соотечественников и одержали итоговую победу. Для них это первые золотые награды в карьере на престижной серии Beach Pro Tour.

В матче за третье место Попов и Тюрин уверенно одолели волейболистов из Австрии, завоевав бронзовые медали. Особенно значимым этот успех стал для Ильи Тюрина, ведь турнир в Венгрии был для него дебютным на международной арене.

В женской сетке соревнований Украину представляли Инна и Ирина Махно, которые остановились на стадии четвертьфинала и завершили выступления на 5-й позиции.

Ранее сборная Украины по волейболу объявила заявку на Евро-2026.

Теги: Волейбол
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