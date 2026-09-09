Двойной успех в пляжном волейболе: украинцы завоевали медали на турнире в Венгрии

На турнире серии Beach Pro Tour категории Future в венгерском Будапеште украинские мастера пляжного волейбола завоевали сразу две награды разного достоинства.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на UkrSportBase.
Все три украинских мужских пары, которые стартовали на соревнованиях, уверенно преодолели начальные этапы и пробились в четвертьфинал. На этой стадии Сергей Попов и Илья Тюрин обыграли хозяев из Венгрии (2:0), а Иван и Ричард Лихацкие в напряженном матче одолели представителей Швеции (2:1). Еще один наш дуэт в составе Дмитрия Козия и Святослава Нагорного уступил соперникам из Болгарии и занял итоговое 5 место.
В полуфинале сетка соревнований свела две украинских команды. По итогам ожесточенного трехсетового противостояния победу одержали братья Лихацкие (2:1), обеспечив себе выход к главному матчу турнира.
В финальном поединке Иван и Ричард Лихацкие взяли реванш у болгарского дуэта за поражение соотечественников и одержали итоговую победу. Для них это первые золотые награды в карьере на престижной серии Beach Pro Tour.
В матче за третье место Попов и Тюрин уверенно одолели волейболистов из Австрии, завоевав бронзовые медали. Особенно значимым этот успех стал для Ильи Тюрина, ведь турнир в Венгрии был для него дебютным на международной арене.
В женской сетке соревнований Украину представляли Инна и Ирина Махно, которые остановились на стадии четвертьфинала и завершили выступления на 5-й позиции.
Ранее сборная Украины по волейболу объявила заявку на Евро-2026.