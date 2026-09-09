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Інше 09 вересня 2026 · 15:28

Подвійний успіх у пляжному волейболі: українці вибороли медалі на турнірі в Угорщині

Наші дуети здобули "золото" й "бронзу"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Подвійний успіх у пляжному волейболі: українці вибороли медалі на турнірі в Угорщині
Українські волейболісти на п'єдесталі пошани (фото: UkrSportBase)
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На турнірі серії Beach Pro Tour категорії Future в угорському Будапешті українські майстри пляжного волейболу здобули одразу дві нагороди різного ґатунку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на UkrSportBase.

Вихід у плей-офф та дербі в півфіналі

Усі три українські чоловічі пари, які стартували на змаганнях, впевнено подолали початкові етапи та пробилися до чвертьфіналу. На цій стадії Сергій Попов та Ілля Тюрін переграли господарів з Угорщини (2:0), а Іван та Річард Ліхацькі у напруженому матчі здолали представників Швеції (2:1). Ще один наш дует у складі Дмитра Козія та Святослава Нагорного поступився суперникам із Болгарії та посів підсумкове 5-те місце.

У півфіналі сітка змагань звела дві українські команди. За підсумками запеклого трисетового протистояння перемогу вибороли брати Ліхацькі (2:1), забезпечивши собі вихід до головного матчу турніру.

Історичне "золото" та перша медаль дебютанта

У фінальному поєдинку Іван та Річард Ліхацькі взяли реванш у болгарського дуету за поразку співвітчизників і здобули підсумкову перемогу. Для них це перші золоті нагороди в кар'єрі на рівні престижної серії Beach Pro Tour.

У матчі за третє місце Попов та Тюрін упевнено здолали волейболістів з Австрії, виборовши бронзові медалі. Особливо вагомим цей успіх став для Іллі Тюріна, адже турнір в Угорщині був для нього дебютним на міжнародній арені.

У жіночій сітці змагань Україну представляли Інна та Ірина Махно, які зупинилися на стадії чвертьфіналу і завершили виступи на 5-й позиції.

Раніше збірна України з волейболу оголосила заявку на Євро-2026.

Теги: Волейбол
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