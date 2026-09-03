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Другое 03 сентября 2026 · 12:10

Пошел на повышение: украинский пилот дебютирует в новой гоночной серии

Исторический дебют в новом классе состоится на легендарном итальянском автодроме
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Пошел на повышение: украинский пилот дебютирует в новой гоночной серии
Александр Бондарев (Фото: pilot.bondarev, Instagram)
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Украинский гонщик Александр Бондарев выйдет на новый уровень автоспорта и выступит в Формуле регионального европейского чемпионата (FREC). Дебют киевлянина состоится с 4 по 6 сентября на легендарном итальянском автодроме в Имоле.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу команды Van Amersfoort Racing в Instagram.

Дебют в FREC и новый коллектив

Серия FREC считается следующей ступенью после Формулы-4 на пути к главной цели любого пилота – Формулы-1. Бондарев попал в заявку на автодроме имени Энцо и Дино Феррари и проведет два заключительных этапа сезона.

Украинец будет защищать цвета команды Van Amersfoort Racing, которая занимает 9-е место в Кубке конструкторов с 37 очками. В списке из 30 участников турнира оказались сразу 7 дебютантов.

Достижения Бондарева в сезоне-2026

Для украинского гонщика этот год уже отметился несколькими важными достижениями. В начале года Александр стал чемпионом Ф-4 Ближнего Востока, завоевав первый формульный трофей для Украины;

Также в составе команды Prema украинец ушел на летний перерыв на 9-й позиции в общем зачете итальянского чемпионата. В частности Бондарев дважды попадал в топ-3 по итогам заездов.

Ранее мы сообщали, что FIA сняла ограничения с гонщиков из РФ и Белоруссии.

Теги: Спортсмены
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