Всемирный совет по автоспорту (WMSC) принял резонансное решение по отмене действующих ограничений для российских и белорусских пилотов. Спортивный орган официально разрешил представителям РФ и Белоруссии вернуться к выступлениям в международных соревнованиях с использованием национальной символики.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное решение Всемирного совета по автоспорту (WMSC).
Новое решение главного регулятора фактически нивелирует все меры безопасности и санкции, которые вводились в мировом автоспорте в течение последних четырех лет.
Отныне российские и белорусские гонщики получили право участвовать в международных гонках под своими национальными флагами, а на официальных церемониях снова будут раздаваться их государственные гимны.
Этот шаг полностью перечеркивает предыдущую политику спортивных институтов, направленную на изоляцию стран, нарушивших международное право.
Жесткие ограничения для автогонщиков из РФ и Белоруссии были введены в начале 2026 года (после пересмотра предыдущих регламентов от 2022 года) Международной автомобильной федерацией (FIA). Согласно этим правилам, спортсмены имели право выходить на старты исключительно в нейтральном статусе – без использования какой-либо национальной символики на экипировке, болидах и в официальных протоколах.
Более того, для получения допуска к соревнованиям под эгидой FIA каждый гонщик из этих стран был обязан подписать специальную декларацию о соблюдении нейтралитета. Новое решение WMSC полностью отменяет эти требования, возвращая автоспорт в довоенное состояние функционирования.
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