Скандальное решение в автоспорте: FIA сняла ограничения с гонщиков из РФ и Белоруссии

Всемирный совет по автоспорту (WMSC) принял резонансное решение по отмене действующих ограничений для российских и белорусских пилотов. Спортивный орган официально разрешил представителям РФ и Белоруссии вернуться к выступлениям в международных соревнованиях с использованием национальной символики.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное решение Всемирного совета по автоспорту (WMSC) .

Полная отмена ограничений

Новое решение главного регулятора фактически нивелирует все меры безопасности и санкции, которые вводились в мировом автоспорте в течение последних четырех лет.

Отныне российские и белорусские гонщики получили право участвовать в международных гонках под своими национальными флагами, а на официальных церемониях снова будут раздаваться их государственные гимны.

Этот шаг полностью перечеркивает предыдущую политику спортивных институтов, направленную на изоляцию стран, нарушивших международное право.

Конец эпохи "нейтралитета"

Жесткие ограничения для автогонщиков из РФ и Белоруссии были введены в начале 2026 года (после пересмотра предыдущих регламентов от 2022 года) Международной автомобильной федерацией (FIA). Согласно этим правилам, спортсмены имели право выходить на старты исключительно в нейтральном статусе – без использования какой-либо национальной символики на экипировке, болидах и в официальных протоколах.

Более того, для получения допуска к соревнованиям под эгидой FIA каждый гонщик из этих стран был обязан подписать специальную декларацию о соблюдении нейтралитета. Новое решение WMSC полностью отменяет эти требования, возвращая автоспорт в довоенное состояние функционирования.