Скандальне рішення в автоспорті: FIA зняла обмеження з гонщиків із РФ та Білорусі

Всесвітня рада з автоспорту (WMSC) ухвалила резонансне рішення щодо скасування чинних обмежень для російських і білоруських пілотів. Спортивний орган офіційно дозволив представникам РФ та Білорусі повернутися до виступів у міжнародних змаганнях з використанням національної символіки.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційне рішення Всесвітньої ради з автоспорту (WMSC) .

Повне скасування обмежень

Нове рішення головного регулятора фактично нівелює всі безпекові та санкційні заходи, які запроваджувалися у світовому автоспорті протягом останніх чотирьох років.

Відтепер російські та білоруські гонщики отримали право брати участь у міжнародних перегонах під своїми національними прапорами, а на офіційних церемоніях знову лунатимуть їхні державні гімни.

Цей крок повністю перекреслює попередню політику спортивних інституцій, яка була спрямована на ізоляцію країн, що порушили міжнародне право.

Кінець епохи "нейтралітету"

Жорсткі обмеження для автогонщиків із РФ та Білорусі були запроваджені на початку 2026-го року (після перегляду попередніх регламентів від 2022-го року) Міжнародною автомобільною федерацією (FIA). Згідно з тими правилами, спортсмени мали право виходити на старти виключно в нейтральному статусі - без використання будь-якої національної символіки на екіпіруванні, болідах та в офіційних протоколах.

Ба більше, для отримання допуску до змагань під егідою FIA кожен гонщик із цих країн був зобов’язаний підписати спеціальну декларацію про дотримання нейтралітету. Нова ухвала WMSC повністю скасовує ці вимоги, повертаючи автоспорт до довоєнного стану функціонування.