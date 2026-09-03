rbc.ua
UA | RU
Четвер, 03 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Інше Пішов на підвищення: український пілот дебютує у новій гоночній серії
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 03 вересня 2026 · 12:10

Пішов на підвищення: український пілот дебютує у новій гоночній серії

Історичний дебют в новому класі відбудеться на легендарному італійському автодромі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Пішов на підвищення: український пілот дебютує у новій гоночній серії
Олександр Бондарев (Фото: pilot.bondarev, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Український гонщик Олександр Бондарев вийде на новий рівень автоспорту та виступить у Формулі регіонального європейського чемпіонату (FREC). Дебют киянина відбудеться з 4 по 6 вересня на легендарному італійському автодромі в Імолі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку команди Van Amersfoort Racing у Instagram.

Дебют у FREC та новий колектив

Серія FREC вважається наступним щаблем після Формули-4 на шляху до головної мети будь-якого пілота - Формули-1. Бондарев потрапив до заявки на автодромі імені Енцо та Діно Феррарі та проведе два заключні етапи сезону.

Українець захищатиме кольори команди Van Amersfoort Racing, яка наразі посідає 9-те місце у Кубку конструкторів із 37 очками. Загалом у списку з 30 учасників турніру опинилися одразу 7 дебютантів.

Здобутки Бондарева в сезоні-2026

Для українського гонщика цей рік уже відзначився кількома важливими досягненнями. На початку року Олександр став чемпіоном Ф-4 Близького Сходу, виборовши перший формульний трофей для України;

Також у складі команди Prema українець пішов на літню перерву на 9-й позиції в загальному заліку італійського чемпіонату. Зокрема, Бондарев двічі потрапляв до топ-3 за підсумками заїздів.

Раніше ми повідомляли, що FIA зняла обмеження з гонщиків із РФ та Білорусі.

Теги: Спортсмени
Головні матчі
US Open 3 вересня 20:00
Олександра Олійникова - : - Александра Еала
Ліга 1 3 вересня 21:45
Тулуза - : - Лілль
Ла Ліга 3 вересня 22:00
Реал Сосьєдад - : - Сельта Віго
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Нервова перемога: Світоліна вийшла в 1/16 фіналу US Open Нервова перемога: Світоліна вийшла в 1/16 фіналу US Open Костюк пройшла до 1/16 фіналу US Open, вибивши ексчемпіонку турніру Костюк пройшла до 1/16 фіналу US Open, вибивши ексчемпіонку турніру Не лише Магучіх: хто представлятиме Україну на абсолютному ЧС з легкої атлетики Не лише Магучіх: хто представлятиме Україну на абсолютному ЧС з легкої атлетики
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України