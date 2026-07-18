Макгрегор шокировал выбором соперника на свой последний бой в UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор официально объявил имя соперника, с которым хочет провести свой следующий поединок. Ирландская суперзвезда настаивает на немедленной трилогии против американца Макса Голловея, которому он недавно разгромно проиграл.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление бойца портала BJ Penn .

Роковая ошибка и оправдание Конора

После того как Макгрегор уступил Голловею техническому нокауту на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе, у фанатов возник логический вопрос о будущем его карьеры. У бойца остался только один поединок по действующему контракту с промоушеном. Один из поклонников спросил Конора в соцсетях, планирует ли он выйти в октагон против Майкла Чендлера или Дастина Порье, на что ирландец дал категорический ответ.

"Это должен быть Голловей. Я поспешил в реванше, но это потому, что я долго был без боев. В следующем бою я все исправлю. Вот так я настроен", - подчеркнул Макгрегор.

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Напомним, что громкое возвращение Конора в октагон завершилось катастрофой: поединок длился чуть больше минуты и был остановлен из-за тяжелой травмы ноги у ирландца.

Макгрегор даже требовал отменить результат встречи и признать ее несостоявшейся.

История противостояния: счет 1:1

Потенциальный третий бой должен стать решающим в многолетнем соперничестве двух экс-чемпионов:

Первый поединок (август 2013): победа Макгрегора единогласным решением судей. Тогда Конор также серьезно травмировал крестообразные связи и выбыл почти на год.

победа Макгрегора единогласным решением судей. Тогда Конор также серьезно травмировал крестообразные связи и выбыл почти на год. Второй поединок (июль 2026): победа Голловея техническим нокаутом в первом раунде после того, как ирландец травмировал ногу.

Пока Макгрегор настроен на реванш и уверяет, что учел все ошибки из-за чрезмерной спешки, фанатам остается ждать решения руководства UFC и официальных сроков восстановления ирландца после очередной травмы.