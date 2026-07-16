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Скандал в UFC: Макгрегор требует аннулировать бой с Холловеем

18:39 16.07.2026 Чт
2 мин
Ирландец ссылается на свою травму и также требует вернуть деньги за ставки
aimg Малюгин Никита
Скандал в UFC: Макгрегор требует аннулировать бой с Холловеем Громкое возвращение ирландца в октагоне завершилось фиаско (Фото: thenotoriousmma, Instagram)
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Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор сделал громкое заявление после своего фиаско на турнире в Лас-Вегасе. Ирландец требует официально признать его поединок против американца Макса Голловея несостоявшимся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Конора Макгрегора в Instagram.

Долгожданное возвращение "Ноториуса" во время UFC 329 в Лас-Вегасе завершилось громким разочарованием. Бой против Макса Холловея длился чуть больше минуты.

Макгрегор получил тяжелую травму ноги уже в начале встречи. После очередного лоукика от Голловея рефери остановил поединок. А сам Холловей одержал победу техническим нокаутом.

Теперь же ирландский эксчемпион рассказал о ходе медицинского обследования. А также выступил с громким заявлением.

"Несколько замечаний. Первое: завтра получу результаты медицинского обследования ноги. Второе: бой должен быть признан несостоявшимся, а все ставки должны быть возвращены", - написал Конор Макгрегор.

История противостояния и длительный простой

Это была уже вторая встреча бойцов в октагоне. Первое их бой состоялось еще в далеком августе 2013-го года. Тогда сильнее оказался Конор, хотя и тогда он не избежал травмы. Он получил разрыв крестообразных связок, из-за чего выпал из соревнований и тренировок на год.

Для 37-летнего Макгрегора (22-7) этот выход в клетку стал первым с июля 2021-го года. Тогда он также сломал ногу в трилогии с Дастином Порье.

Для 34-летнего Холловея (28-9) это было первое выступление после мартовского поражения в реванше против Чарльза Оливейры. Благодаря этой скорой остановке американец закрыл предварительную неудачу, несмотря на все протесты ирландской звезды.

Это не первое громкое заявление со стороны МакГрегора после поражения. Ранее мы сообщали, что он также рассказал о возможном завершении карьеры.

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