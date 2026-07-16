Скандал в UFC: Макгрегор требует аннулировать бой с Холловеем

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор сделал громкое заявление после своего фиаско на турнире в Лас-Вегасе. Ирландец требует официально признать его поединок против американца Макса Голловея несостоявшимся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Конора Макгрегора в Instagram.

Долгожданное возвращение "Ноториуса" во время UFC 329 в Лас-Вегасе завершилось громким разочарованием. Бой против Макса Холловея длился чуть больше минуты.

Макгрегор получил тяжелую травму ноги уже в начале встречи. После очередного лоукика от Голловея рефери остановил поединок. А сам Холловей одержал победу техническим нокаутом.

Теперь же ирландский эксчемпион рассказал о ходе медицинского обследования. А также выступил с громким заявлением.

"Несколько замечаний. Первое: завтра получу результаты медицинского обследования ноги. Второе: бой должен быть признан несостоявшимся, а все ставки должны быть возвращены", - написал Конор Макгрегор.

История противостояния и длительный простой

Это была уже вторая встреча бойцов в октагоне. Первое их бой состоялось еще в далеком августе 2013-го года. Тогда сильнее оказался Конор, хотя и тогда он не избежал травмы. Он получил разрыв крестообразных связок, из-за чего выпал из соревнований и тренировок на год.

Для 37-летнего Макгрегора (22-7) этот выход в клетку стал первым с июля 2021-го года. Тогда он также сломал ногу в трилогии с Дастином Порье.

Для 34-летнего Холловея (28-9) это было первое выступление после мартовского поражения в реванше против Чарльза Оливейры. Благодаря этой скорой остановке американец закрыл предварительную неудачу, несмотря на все протесты ирландской звезды.