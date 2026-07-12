Минута на реванш: ожидаемый поединок Макгрегора и Голловея на UFC 329 шокировал фанатов

На турнире UFC 329 в Лас-Вегасе Макс Голловей одержал досрочную победу над Конором Макгрегором. Главное событие вечера завершилось трагическим финалом для ирландца уже на первой минуте боя

Об этом сообщает РБК-Украина .

Сразу после стартового гонга Конор Макгрегор попытался нанести удар ножницами в прыжке. Во время приземления левое колено ирландца подкосилось. Ирландский боец дважды упал на конвас, но пытался продолжить поединок.

Макс Голловей даже обратился к рефери, призывая вмешаться. После очередного лоу-кика от Голловея Макгрегор не смог опереться на ногу, и судья Майк Бельтран остановил бой.

Долгожданный реванш завершился техническим нокаутом (TKO) на отметке 1:09 первого раунда. А Макс Голловей взял реванш за поражение в 2013 году.

Теперь он претендует на титульный поединок против чемпиона лёгкого дивизиона Джастина Гейджи.

Сенсация от Пимблетта и результаты карда

Остальные поединки главного карда UFC 329 также порадовали фанатов быстрыми и яркими финишами.

Пэдди Пимблетт победил Бенуа Сен-Дени техническим сабмишеном в 1 раунде на 52-й секунде поединка. Благодаря этому британец ворвался в топ-5 легковесов.

Марио Батиста одолел Кори Сендгагена единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28), травмировав ногу соперника болевым приемом еще в первом раунде.

Брендон Ройвал разобрался с Лониром Каваной сабмишеном (удушение сзади) в 3 раунде на четвертой минуте после бешеной рубки в октагоне.

А Кинг Грин нокаутировал Терренса Маккини (ТКО) в конце 1-го раунда, совершив невероятный камбэк за секунду до финального гонга.