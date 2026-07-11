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Возвращение короля UFC: анонс боя Макгрегор – Холлоуэй

07:52 11.07.2026 Сб
3 мин
Конор Макгрегор проведет свой первый бой за пять лет
aimg Даниил Вереитин
Возвращение короля UFC: анонс боя Макгрегор – Холлоуэй Дуэль взглядов Макгрегора и Холлоуэя получилась жаркой (фото: Getty Images)
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В Лас-Вегасе в ночь на 12 июля состоится ивент UFC 329, главным событием которого станет бой Коннор Макгрегор – Макс Холлоуэй.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт UFC .

Путь Макгрегора к возвращению

Ирландский боец последний раз выходил на бой ровно пять лет назад: 11 июля 2021 он потерпел поражение в поединке с американцем Дастином Порье. В конце первого раунда, находясь в защитной позиции, Макгрегор сделал неосторожный шаг левой ногой, в результате чего потерпел перелом. Бой был остановлен досрочно.

После этого Макгрегор перенес операцию и долго угрожал вернуться в октагон и восстановить свою репутацию короля UFC. Ведь в свое время Конор был чемпионом мира в смешанных единоборствах, причем сразу двойным: он владел поясами в полулегком и легком весе.

Время вне октагона Конор проводил максимально разнообразно: баллотировался в президенты Ирландии, снимался в кино в Голливуде и в шоу The Ultimate Fighter, а также занимался собственным бизнесом (The Black Forge Inn в Дублине и фитнес-платформа McGregor FAST).

Ирландец постоянно подогревал интерес к возобновлению своей карьеры, но дальше разговоров в его соцсетях дело не двигалось. В конце концов, в 2026 году многомиллионная аудитория бойца выдохнула с облегчением: он объявил о возвращении к поединкам, анонсировав свой бой с Максом Голловеем.

Макгрегор – Холлоуэй: история противостояния

Конор и Макс встречаются не впервые: 13 лет назад, 17 августа 2013 года, Макгрегор проводил свой 16-й бой в карьере. Тогда Холлоуэй был 21-летним перспективным бойцом. Однако ирландец был сильнее американца: победа единогласным решением судей.

За четыре года Холлоуэй стал безоговорочным чемпионом мира в полулегком весе: в 2017-м он победил бразильца Жозе Алду. Символично, что Алду пригласил реванш, но Холлоуэю удалось победить соперника и во второй раз, защитив свой титул.

Впрочем, долго в статусе чемпиона Макс не находился: в 2019 он проиграл австралийцу Александру Волкановски. Ему же Холлоуэй проиграл и реванш и свою последующую попытку вернуть пояс в 2022-м. 26 октября 2024 года у Холлоуэя был еще один шанс снова стать чемпионом мира в полулегком весе, но на этот раз он уступил испанцу Илии Топурии.

Вряд ли Макгрегор и Холлоуэй в 2026-м имеют много общего со своими версиями с 2013-го. Однако грядущий поединок обещает быть ярким. По крайней мере, промо-ролик вдохновляет:

Что сказали Макгрегор и Холлоуэй перед боем

На официальной прессконференции соперники в лучших традициях трэш-тока выразили свои пожелания по поводу судьбы оппонента по итогам боя.

Конор Макгрегор: "Вес в порядке, тело на высоте, ум острее, чем когда-либо. План составлен, и я готов пойти на войну. Я планирую свернуть тело Макса в неудобные положения и сделать с ним все, что пожелаю".

Макс Холлоуэй: "Я заставлю Конора расхотеться возвращаться в октагон. Но вообще-то нет. Я хочу, чтобы он подумал, что сможет сделать это еще раз. И мы организовали реванш до конца этого года".

Стычка на дуэли взглядов

На традиционной дуэли взглядов соперники не скрывали своей ярости. Макгрегор сорвал очки с соперника и спровоцировал потасовку.

Где смотреть бой Макгрегор – Холлоуэй

Украинские онлайн-платформы не покупали права на трансляцию этого поединка. Однако увидеть этот бой можно на онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Поединок Макгрегор – Холлоуэй доступен в пакете стоимостью 5 долларов и 50 центов (примерно 248 гривен) в месяц. Начало боя – 12 июля, ориентировочно в 4:00 по Киеву.

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