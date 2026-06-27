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Донченко уничтожает соперников в UFC: украинец зрелищным нокаутом разбил шведа в Баку

19:37 27.06.2026 Сб
2 мин
Удар наповал во втором раунде: смотрите, как боец UFC продолжил свою серию побед
aimg Екатерина Урсатий
Донченко уничтожает соперников в UFC: украинец зрелищным нокаутом разбил шведа в Баку Даниил Донченко (фото: instagram.com/donchen.ko.daniil)
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Украинский боец полусреднего веса Даниил Донченко одержал очередную яркую досрочную победу в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). На турнире UFC Fight Night 280, проходившем в азербайджанском Баку, 24-летний украинец эффектно разобрался со шведом Теодором Берггреном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход сражения.

Смена соперника и брутальный финиш во втором раунде

Первоначально Донченко должен был разделить октагон с другим скандинавским бойцом — Андреасом Густафсоном. Однако последний был вынужден сняться с поединка из-за внезапных проблем со здоровьем. На коротком извещении принять бой согласился Теодор Берггрен (8-4), но устоять под давлением украинца шведу не удалось.

Донченко (15:2) полностью контролировал ход встречи, а развязка наступила во втором раунде. Даниил донес до головы оппонента мощный и точный хай-кик (удар ногой в голову), после которого Берггрен мгновенно рухнул на конвас.

Украинский полувес сразу бросился на добивание, заставив рефери остановить поединок и зафиксировать победу техническим нокаутом.

Этот успех позволил Донченко продлить свою удивительную победную серию в ММА до восьми боев подряд.

Путь Донченко в UFC

Для 24-летнего украинского проспекта это уже второе успешное выступление в 2026 году. Напомним, хронологию его взлетел в самом престижном промоушене.

В сентябре 2025 года Даниил ярко дебютировал в организации на турнире NOCHE UFC FIGHT NIGHT 259, где нокаутировал в первом раунде бразильца Родриго Сезинандо и завоевал статус первого в истории Украины чемпиона престижного реалити-шоу The Ultimate Fighter.

В феврале 2026 года Донченко уверенно закрепил этот успех в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 266, где единодушным решением судей перебоксировал опытного 35-летнего американского ветерана Алекса Мороно.

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