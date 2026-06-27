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Донченко нищить суперників в UFC: українець видовищним нокаутом розбив шведа у Баку

19:37 27.06.2026 Сб
2 хв
Удар наповал у другому раунді: дивіться, як боєць UFC продовжив свою серію перемог
aimg Катерина Урсатій
Донченко нищить суперників в UFC: українець видовищним нокаутом розбив шведа у Баку Данило Донченко (фото: instagram.com/donchen.ko.daniil)
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Український боєць напівсередньої ваги Данило Донченко здобув чергову яскраву дострокову перемогу в межах Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC). На турнірі UFC Fight Night 280, що проходив в азербайджанському Баку, 24-річний українець ефектно розібрався зі шведом Теодором Берггреном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.

Зміна суперника та брутальний фініш у другому раунді

Початково Донченко мав розділити октагон з іншим скандинавським бійцем — Андреасом Густафсоном. Проте останній був змушений знятися з поєдинку через раптові проблеми зі здоров'ям. На короткому сповіщенні прийняти бій погодився Теодор Берггрен (8-4), але встояти під натиском українця шведу не вдалося.

Донченко (15-2) повністю контролював хід зустрічі, а розв'язка наступила у другому раунді. Данило доніс до голови опонента потужний та точний хай-кік (удар ногою в голову), після якого Берггрен миттєво рухнув на канвас.

Український напівваговик одразу кинувся на добивання, змусивши рефері зупинити поєдинок і зафіксувати перемогу технічним нокаутом.

Цей успіх дозволив Донченку подовжити свою дивовижну переможну серію в ММА до восьми боїв поспіль.

Шлях Донченка в UFC

Для 24-річного українського проспекта це вже другий успішний виступ у 2026 році. Нагадаємо хронологію його злетів у найпрестижнішому промоушені.

У вересні 2025 року Данило яскраво дебютував в організації на турнірі NOCHE UFC FIGHT NIGHT 259, де нокаутував у першому раунді бразильця Родріго Сезінандо та завоював статус першого в історії України чемпіона престижного реаліті-шоу The Ultimate Fighter.

Вже у лютому 2026 року Донченко впевнено закріпив цей успіх у Лас-Вегасі на турнірі UFC Fight Night 266, де одностайним рішенням суддів перебоксував досвідченого 35-річного американського ветерана Алекса Мороно.

Раніше ми розповіли, як українець Ярослав Амосов шокував рейтинг UFC після ефектної перемоги.

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