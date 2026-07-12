Хвилина на реванш: очікуваний поєдинок Макгрегора та Голловея на UFC 329 шокував фанатів

На турнірі UFC 329 у Лас-Вегасі Макс Голловей здобув дострокову перемогу над Конором Макгрегором. Головна подія вечора завершилася трагічним фіналом для ірландця вже на першій хвилині бою

Про це повідомляє РБК-Україна .

Одразу після стартового гонга Конор Макгрегор спробував виконати удар ножицями у стрибку. Під час приземлення ліве коліно ірландця підкосилося. Ірландський боєць двічі впав на канвас, але намагався продовжити поєдинок.

Макс Голловей навіть звернувся до рефері, закликаючи втрутитися. Після чергового лоу-кіка від Голловея Макгрегор не зміг опертися на ногу, і суддя Майк Бельтран зупинив бій.

Довгоочікуваний реванш завершився технічним нокаутом (TKO) на позначці 1:09 першого раунду. А Макс Голловей взяв реванш за поразку в 2013 році.

Тепер він претендує на титульний поєдинок проти чемпіона легкого дивізіону Джастіна Гейджі.

Сенсація від Пімблетта та результати карду

Решта поєдинків головного карду UFC 329 також порадувала фанатів швидкими та яскравими фінішами.

Педді Пімблетт переміг Бенуа Сен-Дені технічним сабмішеном у 1 раунді на 52-й секунді поєдинку. Завдяки цьому британець увірвався в топ-5 легковаговиків.

Маріо Батіста здолав Корі Сендгагена одноголосним рішенням суддів (29-28, 29-28, 29-28), травмувавши ногу суперника больовим прийомом ще у першому раунді.

Брендон Ройвал розібрався із Лоніром Каваною сабмішеном (задушення ззаду) у 3 раунді на четвертій хвилині після шаленої рубки в октагоні.

А Кінг Грін нокаутував Терренса Маккіні (ТКО) наприкінці 1-го раунду, здійснивши неймовірний камбек за секунду до фінального гонга.