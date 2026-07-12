ua en ru
Нд, 12 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Хвилина на реванш: очікуваний поєдинок Макгрегора та Голловея на UFC 329 шокував фанатів

10:40 12.07.2026 Нд
2 хв
Повернення легендарного ірландця в октагон обернулося справжнім кошмаром у перші ж секунди
Малюгін Микита
Хвилина на реванш: очікуваний поєдинок Макгрегора та Голловея на UFC 329 шокував фанатів Повернення Конора в октагон вийшло надто коротким (Фото: Getty Images)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

На турнірі UFC 329 у Лас-Вегасі Макс Голловей здобув дострокову перемогу над Конором Макгрегором. Головна подія вечора завершилася трагічним фіналом для ірландця вже на першій хвилині бою

Про це повідомляє РБК-Україна.

Одразу після стартового гонга Конор Макгрегор спробував виконати удар ножицями у стрибку. Під час приземлення ліве коліно ірландця підкосилося. Ірландський боєць двічі впав на канвас, але намагався продовжити поєдинок.

Макс Голловей навіть звернувся до рефері, закликаючи втрутитися. Після чергового лоу-кіка від Голловея Макгрегор не зміг опертися на ногу, і суддя Майк Бельтран зупинив бій.

Довгоочікуваний реванш завершився технічним нокаутом (TKO) на позначці 1:09 першого раунду. А Макс Голловей взяв реванш за поразку в 2013 році.

Тепер він претендує на титульний поєдинок проти чемпіона легкого дивізіону Джастіна Гейджі.

Сенсація від Пімблетта та результати карду

Решта поєдинків головного карду UFC 329 також порадувала фанатів швидкими та яскравими фінішами.

Педді Пімблетт переміг Бенуа Сен-Дені технічним сабмішеном у 1 раунді на 52-й секунді поєдинку. Завдяки цьому британець увірвався в топ-5 легковаговиків.

Маріо Батіста здолав Корі Сендгагена одноголосним рішенням суддів (29-28, 29-28, 29-28), травмувавши ногу суперника больовим прийомом ще у першому раунді.

Брендон Ройвал розібрався із Лоніром Каваною сабмішеном (задушення ззаду) у 3 раунді на четвертій хвилині після шаленої рубки в октагоні.

А Кінг Грін нокаутував Терренса Маккіні (ТКО) наприкінці 1-го раунду, здійснивши неймовірний камбек за секунду до фінального гонга.

Нагадаємо, що на турнірі UFC Fight Night 280 в азербайджанському Баку українець Данило Донченко здобув чергову яскраву дострокову перемогу. Також гучною подією в світі змішаних єдиноборств став UFC 250, який пройшов безпосередньо у Білому домі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ММА UFC
Новини
Українські дрони уразили Сизранський НПЗ, 10 танкерів та 4 пороми РФ
Українські дрони уразили Сизранський НПЗ, 10 танкерів та 4 пороми РФ
Аналітика
Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі