Битви на очах у Трампа: відео кривавого турніру UFC 250 у Білому домі

У ніч на 15 червня столиця США прийняла унікальну спортивну подію – турнір UFC White House: Freedom 250, який відбувся безпосередньо біля Білого дому за присутності Дональда Трампа та зіркових гостей. Головне шоу року подарувало два титульні протистояння, сенсаційні нокаути та повну зміну полярностей у легкій і важкій вагових категоріях.

Про головні результати та драматичні розв'язки кривавих поєдинків – розповідає РБК-Україна .

Тріумф Гейджі та фіаско Топурії

UFC Freedom 250. Головна подія. Бій за титул у легкій вазі

Джастін Гейджі (Австралія/США) переміг Ілію Топурію (Іспанія/Грузія) ТКО (зупинка кутом, 4 раунд)

Головний поєдинок вечора завершився грандіозним апсетом. Домінуючий чемпіон Ілія Топурія проводив свій перший захист титулу в легкій вазі проти 37-річного ветерана Джастіна Гейджі.

Вже у стартовому раунді американець розбив супернику око, проте в другій п'ятихвилинці Топурія перехопив ініціативу, відправивши Гейджі на канвас важкими ударами по корпусу.

Ключовим став третій раунд, коли Гейджі зумів підловити чемпіона, відправив його в нокдаун і перетворив обличчя Топурії на суцільне криваве месиво. Через страшні гематоми медики ледве випустили Ілію на четвертий раунд. Топурія мужньо відбоксував ще п'ять хвилин, але на фінальний раунд його кут не пустив – рідний брат бійця викинув білий рушник.

Гейджі з третьої спроби у кар'єрі став повноцінним чемпіоном UFC, завдавши Топурії першої поразки в житті.

Гейджі переміг Топурію (фото: instagram.com/ufc)

Сіріл Ган забив Алекса Перейру та завоював тимчасовий пояс

UFC Freedom 250. Співголовна подія. Бій за тимчасовий титул у важкій вазі

Сіріл Ган (Франція) переміг Алекса Перейру (Бразилія) ТКО (2 раунд)

У другому за значущістю поєдинку вечора французький важковаговик Сіріл Ган зруйнував мрію Алекса Перейри стати першим в історії чемпіоном UFC у трьох вагових категоріях.

Ган повністю контролював хід зустрічі та у другому раунді влаштував бразильцеві жорстоке добивання. Рефері зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут. Француз уже вдруге у своїй кар'єрі приміряв тимчасовий пояс важкого дивізіону.

Парад дострокових перемог: результати головного карду

Окрім чемпіонських сутичок, глядачі побачили ще п'ять яскравих протистоянь, кожне з яких завершилося яскравим нокаутом:

Легша вага: Ексчемпіон Шон О'Мєллі повернувся на переможну смугу, ефектно нокаутувавши Айманна Захабі у другому раунді.

Важка вага: Непереможений проспект Джош Хокіт створив гучну сенсацію, нокаутувавши ветерана Дерріка Льюїса в другому раунді.

Легка вага: Бразильський нокаутер Маурісіо Руффі не залишив шансів Майклу Чендлеру, "вимкнувши світло" американцю вже в першому раунді.

Середня вага: Висхідна зірка Бо Нікал продовжив свою домінуючу серію, декласувавши та нокаутувавши Кайла Докаса на перших хвилинах бою.

Напівлегка вага: Дієго Лопес підтвердив статус фаворита, розібравшись зі Стівом Гарсією та нокаутувавши його у другому раунді.