Джейк Пол после брутального фиаско в боксе решил дебютировать в ММА

Известный блогер и боксер Джейк Пол, перенесший двойной перелом челюсти в декабрьском поединке против Энтони Джошуа, официально заявил о готовности вернуться в большие бои. Американец рассматривает возможность дебюта в смешанных единоборствах (ММА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sherdog .

Кто станет соперником в клетке

По словам Пола, через несколько недель ему официально разрешат вернуться к полноценным спаррингам, после чего команда приступит к активной подготовке. Его представители ведут переговоры по организации дебютного поединка в клетке под эгидой лиги MVP, которая продолжает противостояние с UFC.

Желательным оппонентом для первого боя в смешанных единоборствах Пол видит ветерана UFC Нейта Диаса.

"Возможно, я немного поработаю в ММА. Я никогда не занимался ММА профессионально, но раньше боксировал и занимался вольной борьбой. Поэтому мне просто нужно научиться бить ногами", - рассказал Пол.

Следует отметить, что Пол и Диас уже встречались ранее в боксерском ринге, где победу единогласным решением судей одержал Джейк.

Последствия "битвы" из Джошуа

Последний в этот момент бой Джейка Пола состоялся в декабре 2025 года в Майами. Поединок против Энтони Джошуа завершился для блогера катастрофически: он проиграл нокаутом в шестом раунде, после того как трижды побывал в нокдауне.

В результате поражения Пол получил двойной перелом челюсти, что привело к длительной паузе в выступлениях.

Всего в профессиональном боксе на счету американца 12 побед (7 – нокаутом) и 2 поражения.

Кроме проигрыша Джошуа, единственным поражением в карьере Пола остается бой против Томми Фьюри (младшего сводного брата экс-чемпиона мира в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри), где судьи отдали победу британцу разделенным решением.