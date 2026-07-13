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Хижняк на топ-шоу Джошуа проведет бой против непобедимого француза: что известно

18:55 13.07.2026 Пн
2 мин
Украинский боксер выступит в андеркарде боя Джошуа в Саудовской Аравии
aimg Малюгин Никита
Хижняк на топ-шоу Джошуа проведет бой против непобедимого француза: что известно Украинский боксер проведет второй бой в профи за полгода (Фото: usyk17.promotions)
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Олимпийский чемпион Парижа-2024 Александр Хижняк узнал следующего соперника на профессиональном ринге. Украинский боксер выступит в Саудовской Аравии в андеркарде звездного британца Энтони Джошуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анонс от Александра Хижняка .

Масштабное спортивное событие, частью которого станет украинский боксер, пройдет в Саудовской Аравии 25 июля. Александр Хижняк выйдет на ринг против Ленни Патрача. В активе француза – восемь побед и одна ничья.

Этот поединок будет частью андеркарда поединка между эксчемпионом мира в тяжелом весе Энтони Джошуа и албанцем Кристианом Пренгой.

Следующий шаг после олимпийского золота

30-летний Александр Хижняк продолжает строить профессиональную карьеру, имея за плечами выдающиеся достижения в любительском боксе.

Хижняк является серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио и действующим олимпийским чемпионом Игр-2024 в Париже, где он завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 кг.

Свой первый профессиональный поединок "Полтавский танк" провел в марте 2026 года в рамках шоу Rising Stars от Usyk 17 Promotions, где одержал досрочную победу нокаутом в первом раунде над колумбийцем Вильмером Бароном.

Наследие украинца в любителях

Хижняк является лишь четвертым олимпийским чемпионом по боксу из Украины - раньше это удавалось Владимиру Кличко, Василию Ломаченко и Александру Усику.

На Олимпиаде-2020 в Токио Александр остановился в шаге от триумфа, а уже на Олимпиаде-2024 в Париже поднялся на высшую ступень пьедестала в весовой категории до 80 кг. Тогда в финале он победил представителя Казахстана Нурбека Оралбая решением судейской коллегии.

Напомним, что на дебютном поединке Александра Хижняка в Украине присутствовал британец Энтони Джошуа . Эксчемпион посетил вечер бокса в Киеве по приглашению Александра Усика.

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