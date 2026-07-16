Джейк Пол після брутального фіаско в боксі вирішив дебютувати в ММА

Відомий блогер та боксер Джейк Пол, який переніс подвійний перелом щелепи у грудневому поєдинку проти Ентоні Джошуа, офіційно заявив про готовність повернутися до великих боїв. Американець розглядає можливість дебюту в змішаних єдиноборствах (ММА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sherdog .

Хто стане суперником у клітці

За словами Пола, через кілька тижнів йому офіційно дозволять повернутися до повноцінних спарингів, після чого команда розпочне активну підготовку. Наразі його представники ведуть переговори щодо організації дебютного поєдинку в клітці під егідою ліги MVP, яка продовжує протистояння з UFC.

Бажаним опонентом для першого бою в змішаних єдиноборствах Пол бачить ветерана UFC Нейта Діаса.

"Можливо, я трохи попрацюю в ММА. Я ніколи не займався ММА професійно, але раніше боксував і займався вільною боротьбою. Тому мені просто потрібно навчитися бити ногами", - розповів Пол.

Варто зазначити, що Пол і Діас уже зустрічалися раніше в боксерському рингу, де перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Джейк.

Наслідки "битви" з Джошуа

Останній на цей момент бій Джейка Пола відбувся у грудні 2025 року в Маямі. Поєдинок проти Ентоні Джошуа завершився для блогера катастрофічно: він програв нокаутом у шостому раунді, після того як тричі побував у нокдауні.

Унаслідок поразки Пол отримав подвійний перелом щелепи, що призвело до тривалої паузи в виступах.

Загалом у професійному боксі на рахунку американця 12 перемог (7 – нокаутом) та 2 поразки.

Окрім програшу Джошуа, єдиною поразкою в кар'єрі Пола залишається бій проти Томмі Ф'юрі (молодшого зведеного брата екс-чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі), де судді віддали перемогу британцю розділеним рішенням.