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Перший бій за два роки: кривдник Джошуа очолить велике боксерське шоу в США

15:42 15.07.2026 Ср
2 хв
Ексчемпіон світу знову вийде на ринг після тривалої паузи та спробує врятувати кар'єру
aimg Малюгін Микита
Перший бій за два роки: кривдник Джошуа очолить велике боксерське шоу в США Енді Руїс востаннє боксував ще в 2024-му році (Фото: andy_destroyer13, Instagram)
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Колишній об’єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс повертається. Він проведе свій наступний поєдинок проти перспективного поляка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне оголошення промоутерської компанії Matchroom Boxing в Instagram.

Суперником Руїса став перспективний поляк Даміан Книба. Поєдинок стане головною подією великого боксерського шоу від авторитетної промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірна.

Сам поєдинок має відбутися 4 вересня у Ньюарку (штат Нью-Джерсі, США).

Перший вихід після тривалого простою

Для 36-річного Енді Руїса (35-2-1, 22 KO) це протистояння стане першою появою у квадраті рингу після тривалої паузи. Востаннє ексчемпіон боксував ще у серпні 2024-го року.

Тоді напружений поєдинок проти американця Джарелла Міллера тривав 12 раундів та закінчився нічиєю. А перед тим Руїс виходив у ринг в вересні 2022-го року.

Тепер мексиканець налаштований здобути переконливу перемогу, аби знову претендувати на чемпіонські пояси. Його опонент, 28-річний Даміан Книба (17-1, 11 КО), є непростим суперником, який має у своєму пасиві лише одну поразку на профі-рингу.

Історичний тріумф над Джошуа

Найголовнішою перемогою Енді Руїса поки що лишається апсет в поєдинку проти Ентоні Джошуа. В червні 2019-гороку Руїс, який вийшов на заміну на короткому сповіщенні, нокаутував британця в сьомому раунді та відібрав у нього пояси WBA, WBO, IBF та IBO.

Хоча в грудні того ж року британський чемпіон повернув свої титули у реванші рішенням суддів, статус "вбивці гігантів" закріпився за Руїсом.

Раніше ми повідомляли, що непереможний Шакур Ствіенсон підписав контракт з Даною Вайтом та підірвав боксерський світ. А український талант Олександр Хижняк дізнався свого суперника у другому поєдинку в профі.

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