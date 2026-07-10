Шакур Стівенсон підірвав боксерський світ та підписав контракт з Даною Вайтом

Американський боксер Шакур Стівенсон офіційно став бійцем компанії Zuffa Boxing. Непереможений чемпіон у чотирьох вагових категоріях уклав потужний контракт із главою UFC Дейною Вайтом, щоб отримати найгучніші бої сучасності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports .

29-річний американець вирішив радикально змінити вектор кар'єри. Стівенсон впевнений, що співпраця з Даною Вайтом допоможе йому очолити рейтинг найкращих боксерів планети незалежно від вагової категорії (P4P). Зірковий боксер налаштований максимально рішуче:

"Ставте їх у чергу, одного за одним, і я переможу всіх топових бійців, як тільки вони опиняться переді мною", - заявив Шакур Стівенсон.

Що каже Дана Вайт про контракт

Очільник Zuffa Boxing не приховує емоцій від нового підписання. Він вважає Стівенсона унікальним талантом сучасного спорту.

Зокрема, Вайт наголосив, що Стівенсону всього 29 років, але він вже став королем в чотирьох дивізіонах, не зазнавши жодної поразки. Не дивно, що він вважає підписання Шакура історичним для совєї компанії.

Зразкова кар'єра непереможеного чемпіона

Шакур Стівенсон має за плечима блискучу кар'єру, яка розпочалася ще зі "срібла" на Олімпійських іграх. На професійному рингу він провів 25 поєдинків і здобув 25 перемог.

Американець уже встиг зібрати пояси у чотирьох вагових категоріях - напівлегкій, другій напівлегкій, легкій та першій напівсередній. У своєму останньому бою в січні на арені Madison Square Garden Шакур сенсаційно здолав Теофімо Лопеса - кривдника Василя Ломаченка.

Серед інших "скальпів" Стівенсона - такі елітні бійці як Оскар Вальдес та Вільям Зепеда.