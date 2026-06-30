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Новий рейтинг Р4Р від The Ring: на якому місці опинився Усик після відмови від титулів

12:15 30.06.2026 Вт
2 хв
Авторитетне видання оновило список найкращих бійців планети
aimg Андрій Костенко
Новий рейтинг Р4Р від The Ring: на якому місці опинився Усик після відмови від титулів Олександр Усик (фото: Getty Images)
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Профільне видання The Ring оновило свій престижний рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P). Головною інтригою релізу було положення українського екс-чемпіона Олександра Усика, після того як він звільним свої титули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений табель про ранги.

Стабільність лідерів

Попри серйозні пертурбації на вершині професійного боксу, перша п'ятірка рейтингу залишилася незмінною. Найкращим боксером планети за версією видання досі є японський абсолютний чемпіон Наоя Іноуе.

Олександр Усик, незважаючи на зміну в статусі, впевнено утримує позицію на престижному другому рядку.

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Ротація у топ-10

Натомість у нижній частині десятки зафіксовано серйозний рух. До елітного списку вперше увірвався непереможений американець Джарон Енніс. Боксер, який у минулі вихідні відібрав титули WBA та WBO в першій середній вазі в пуерторіканця Ксандера Зайаса, посів 9-те місце.

Поява Енніса посунула іншого пуерторіканця Оскара Колласо на 10-ту позицію, а колишній лідер рейтингу, зірковий мексиканець Емануель Наваррете, повністю залишив десятку найкращих боксерів.

Актуальний топ-10 рейтингу P4P від The Ring:

  1. Наоя Іноуе (Японія, 33-0, 27 КО)
  2. Олександр Усик (Україна, 25-0, 16 КО)
  3. Шакур Стівенсон (США, 25-0, 11 КО)
  4. Джессі Родрігес (США, 24-0, 17 КО)
  5. Давід Бенавідес (США, 32-0, 26 КО)
  6. Дмітрій Бівол (25-1, 12 КО)
  7. Дзунто Накатані (Японія, 32-1, 24 КО)
  8. Девін Хейні (США, 33-0, 15 КО)
  9. Джарон Енніс (США, 36-0, 32 КО)
  10. Оскар Колласо (Пуерто-Ріко, 15-0, 12 КО)

Новий рейтинг Р4Р від The Ring: на якому місці опинився Усик після відмови від титулів

Єдиний важковаговик у еліті

Зазначимо, що Усик залишається єдиним представником надважкої вагової категорії в рейтингу The Ring. Востаннє інший хевівейтер – британець Тайсон Ф'юрі – входив до десятки у 2022 році.

Раніше деталі рішення Усика зробити титули вакантними розкрив директор його команди Сергій Лапін.

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