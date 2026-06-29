Чому насправді Усик відмовився від титулів та скільки боїв проведе: деталі з табору боксера

Стало відомо, чим саме керувався Олександр Усик, коли відмовився від усіх своїх чемпіонських титулів , і які плани він має на найближче майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports .

"Він хоче вирішувати сам"

За словами директора команди екс-чемпіона Сергія Лапіна, рішення звільнити пояси WBC, WBA та IBF пов'язане виключно з небажанням боксера залежати від чиновників та затягувати час на обов'язкові захисти. Усик планує провести на рингу ще зовсім небагато часу.

"Тепер він хоче сам вирішити, яким буде фінальний розділ його кар'єри, а не дозволити обставинам чи обов'язковим захистам титулів зробити цей вибір за нього. Він планує провести у своїй кар'єрі лише ще один бій", - заявив Лапін.

Промоутер наголосив, що цей крок зроблено з поваги до всього світового боксу, щоб не тримати дивізіон у заручниках.

"Він прийняв свідоме рішення відмовитися від чемпіонських поясів, щоб вдихнути нове життя в суперважкий дивізіон, дати новим чемпіонам можливість проявити себе і допомогти рухати цей спорт уперед", - додав директор команди.

Лапін підкреслив, що Олександр уже досяг усього можливого, тричі ставши абсолютним чемпіоном у двох дивізіонах (крузервейті та хевівейті), а також перемігши всю сучасну боксерську еліту: Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Даніеля Дюбуа та зірку кікбоксингу Ріко Верховена.

"Олександр уже досяг майже всього, чого можна досягти в боксі. Коли він відчує, що час настав, він ухвалить це рішення сам. Він заслужив право вирішувати, коли і як закрити цей розділ", - підсумував Лапін.

Реакція боксерських організацій

Першою на рішення Усика відреагувала Всесвітня боксерська рада (WBC). Президент організації Маурісіо Сулейман офіційно оголосив, що новим повноцінним чемпіоном світу визнано німця Агіта Кабаєла, який до цього володів титулом тимчасового чемпіона та був обов'язковим претендентом.

Долю інших вакантних поясів (IBF та WBA) визначать найближчим часом.