Останній суперник Усика: відомо, з ким українець завершить кар'єру

Олександр Усик визначився з наступним суперником після відмови від титулів WBA, WBC та IBF. Цей поєдинок, вірогідно, стане фінальною крапкою в його кар'єрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Scene .

Топ-опонент для фінального акорду

За словами авторитетного промоутера, голови компанії Matchroom Boxing Едді Хірна, наступним і, цілком імовірно, фінальним опонентом Олександра Усика на професійному ринзі стане колишній багаторічний володар титулу WBC, грізний американський нокаутер Деонтей Вайлдер.

Інсайд пролунав у Брукліні під час медіазаходів перед великим об'єднавчим боєм у першій середній вазі.

Хірн натякнув, що принципової домовленості між сторонами вже досягнуто. Сталося це буквально наступного дня після того, як український чемпіон офіційно звільнив три свої пояси, залишивши за собою право проводити гучні та фінансово привабливі нетитульні поєдинки, які цікаві особисто йому.

Бажання розділити ринг із Вайлдером повністю збігається з глобальною стратегією непереможного українця. Усик прагне здолати абсолютно всіх ключових і знакових важковаговиків своєї епохи. Американський "Бронзовий бомбардувальник" наразі залишається єдиним топ-бійцем цього покоління, з яким Олександр ще не з'ясовував стосунки на рингу.

Битва досвідчених важковаговиків

Вайлдеру 40 років, тоді як Усик на рік молодший за свого майбутнього опонента. Американський боксер вважається володарем одного з найпотужніших і найнебезпечніших ударів в історії сучасного боксу.

Загалом на професійному рингу Вайлдер провів 50 боїв, у яких здобув 45 перемог, причому 43 з них – нокаутом. У послужному списку американця, зокрема, трилогія з британцем Тайсоном Ф'юрі: перший їхній поєдинок завершився внічию, а в наступних двох сильнішим виявився "Циганський король".

Виконати місію

До списку зіркових скальпів українського боксера вже входять такі велетні хевівейту, як дворазовий чемпіон Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі та Даніель Дюбуа. Тепер цей елітний перелік має поповнити і Вайлдер, після чого місія Усика в боксі буде абсолютно виконаною.

Наразі деталі щодо точної дати та місця проведення епічного протистояння тримаються в секреті, проте організатори обіцяють офіційний анонс найближчим часом.

Нагадаємо, перші чутки про ймовірну організацію цього бою з'явилися ще восени минулого року. Проте тоді домовитися не вдалося. У підсумку Усик підписався на бій з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Своєю чергою Вайлдер провів поєдинок з іншим ветераном – британцем Дереком Чісорою, якого переміг роздільним рішенням суддів.