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Спадщина Усика та великий дерибан: хто забере колишні пояси українця і що чекає на суперважку вагу

15:11 28.06.2026 Нд
3 хв
Український боксер запустив масштабне перезавантаження дивізіону
aimg Андрій Костенко
Спадщина Усика та великий дерибан: хто забере колишні пояси українця і що чекає на суперважку вагу Олександр Усик спровокував революцію у хевівейті (фото: Getty Images)
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Олександр Усик ухвалив рішення звільнити свої чемпіонські титули, тим самим запустивши масштабний процес "переділу власності" у головному боксерському дивізіоні. Попереду на вболівальників чекає грандіозна битва промоутерів та серія гучних мегафайтів за пояси.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на LuckyPunch.

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Історичний екскурс: абсолютний тріумф Усика

Олександр Усик – унікальна фігура у світовому боксі. Його шлях до потрійного абсолютного чемпіонства почався ще у крузервейті (першій важкій вазі). У 2018 році, перемігши Мурата Гассієва у фіналі Суперсерії (WBSS), він вперше зібрав усі чотири ключові паски – WBC, WBA, IBF та WBO.

Згодом, піднявшись у суперважку вагу, Усик двічі здолав Ентоні Джошуа, відібравши та захистивши три титули. Довгий шлях переговорів із Тайсоном Ф'юрі зрештою увінчався історичним поєдинком у травні 2024 року, де Усик завоював четвертий титул (WBC), ставши першим абсолютним чемпіоном у хевівейті в епоху чотирьох поясів. А тріумф у реванші проти Даніеля Дюбуа у липні 2025-го лише закріпив домінування українця.

Нові розклади в супердивізіоні

Тепер рішення українського чемпіона миттєво повернув світовий бокс до епохи, коли головні титули знову виявляються розпорошеними між різними бійцями. Це не лише ліквідувало колишню монополію, а й відкрило пряму дорогу для амбітних претендентів, які роками чекали на свій шанс.

Провідні промоутери світу вже розпочали залаштункові ігри, і ось як виглядають нові розклади та потенційні мегафайти у найближчому майбутньому.

WBC: Британська монополія Френка Воррена

Всесвітня боксерська рада вже офіційно оголосила новим повноцінним чемпіоном світу німця Агіта Кабаєла, який до цього володів титулом тимчасового чемпіона.

Найімовірніший сценарій розвитку подій тут – бій Кабаєла проти першого номера рейтингу, екс-чемпіона світу Тайсона Ф'юрі. Обидва боксери представляють промоутерську компанію Queensberry Promotions Френка Воррена.

Ф'юрі залишається колосальною машиною для заробляння грошей, тому "дядько Френк" точно не проґавить можливість організувати цей поєдинок у Великій Британії, а не в Німеччині. До того ж для Тайсона виходити на майбутній мегафайт проти Ентоні Джошуа в статусі чемпіона WBC набагато вигідніше.

IBF: Шлях до відродження Ентоні Джошуа

У Міжнародній боксерській федерації намічається гучне протистояння. Обов'язковий претендент і перший номер рейтингу кубинець Френк Санчез має схрестити рукавички з п'ятим номером рейтингу Ентоні Джошуа.

Така пара утворюється через юридичні нюанси: друга позиція рейтингу IBF наразі вакантна, а третій та четвертий номери (Мозес Ітаума та Філіп Хрговіч) у лобовому бою визначатимуть претендента за лінією WBO.

Промоутер Едді Хірн зробить усе, щоб "Ей Джей" знову став чемпіоном (ба більше, саме пояс IBF був першим титулом у кар'єрі Джошуа). Якщо Ентоні візьме цей титул, а Ф'юрі забере пояс WBC, то їхня довгоочікувана очна дуель перетвориться з битви двох британських ветеранів на повноцінне об'єднання.

WBO та WBA: Повернення старих знайомих

Ситуація з іншими двома пасками не менш інтригуюча:

WBO: Тут титул, від якого Усик відмовився ще минулого року, підібрав Фабіо Вордлі, який, проте, вже встиг втратити його в бою з Даніелем Дюбуа. Тепер за право кинути виклик Дюбуа змагатимуться згадані Мозес Ітаума та Філіп Хрговіч.

WBA: Оскільки Усик звільнив повноцінний титул, Всесвітня боксерська асоціація дасть шанс своєму регулярному чемпіону – колишньому супернику Усика по крузервейту Мурату Гассієву. Його суперником у битві за пояс з високою долею ймовірності стане обов'язковий претендент, скандальний американець Джаррелл Міллер. Останній підписав контракт із компанією Matchroom Boxing, і Едді Хірн зробить усе, щоб повернути свого бійця на вершину.

Раніше Олександр Гвоздик відреагував на рішення Усика.

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