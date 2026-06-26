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Спорт »

Усик зробив гучну заяву щодо своєї кар'єри

19:39 26.06.2026 Пт
2 хв
Олександр Усик залишає свої пояси вакантними
aimg Данило Вереітін
Усик зробив гучну заяву щодо своєї кар'єри Олександр Усик відмовився від усіх поясів, якими володіє (фото: Getty Images)
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Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик ухвалив рішення не захищати свої титули за усіма версіями

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сторінку Олександра Усика в Instagram

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик опублікував звернення на своїй сторінці в Instagram. У ньому спортсмен оголосив важливе рішення щодо своєї подальшої кар'єри.

Що сказав Олександр Усик

39-річний боксер заявив, що відмовляється від захисту своїх чемпіонських титулів за усіма версіями.

"Сьогодні хороша погода і хороший день для того щоб сказати про те, що я хочу залишити всі свої пояси, якими я сьогодні володію. Зробити їх вільними, щоб хлопці, які стоять в черзі за ними, боксували.

Друзі, я залишаю пояси, але я не йду зі спорту, тому що в мене є "last dance". Усім хочу подякувати, з повагою ставлюся до усіх організацій. Хочу всім подякувати і сказати: "Далі – більше". Слава Богу за все, слава Україні", – сказав Усик.

Якими поясами володів Усик

Український боксер є чинним чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC, WBO та IBF. Також він володіє поясом чемпіона за версією видання The Ring.

Останній бій Усик провів 23 травня у Єгипті, його суперником був нідерландський боєць Ріко Верховен. Усик переміг технічним нокаутом в 11-му раунді.

Раніше ми повідомляли, що організація WBC встановила для команди Усика крайній термін щодо перемовин про захист титулу із обов'язковим претендентом Агітом Кабйєлом.

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