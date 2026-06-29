ua en ru
Пн, 29 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Почему на самом деле Усик отказался от титулов и сколько боев проведет: детали из лагеря боксера

15:50 29.06.2026 Пн
2 мин
Директор команды бывшего абсолюта раскрыл мотивы решения
aimg Андрей Костенко
Почему на самом деле Усик отказался от титулов и сколько боев проведет: детали из лагеря боксера Александр Усик (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Стало известно, чем именно руководствовался Александр Усик, когда отказался от всех своих чемпионских титулов, и какие планы у него на ближайшее будущее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

"Он хочет решать сам"

По словам директора команды экс-чемпиона Сергея Лапина, решение освободить пояса WBC, WBA и IBF связано исключительно с нежеланием боксера зависеть от чиновников и затягивать время на обязательные защиты. Усик планирует провести на ринге еще совсем немного времени.

"Теперь он хочет сам решить, какой будет финальная глава его карьеры, а не позволять обстоятельствам или обязательным защитам титулов делать этот выбор за него. Он планирует провести в своей карьере еще только один бой", - заявил Лапин.

Промоутер подчеркнул, что этот шаг сделан из уважения ко всему мировому боксу, чтобы не держать дивизион в заложниках.

"Он принял сознательное решение отказаться от чемпионских поясов, чтобы вдохнуть новую жизнь в супертяжелый дивизион, дать новым чемпионам возможность проявить себя и помочь двигать этот спорт вперед", - добавил директор команды.

Читайте также: Последний соперник Усика: известно, с кем украинец завершит карьеру

Лапин подчеркнул, что Александр уже достиг всего возможного, трижды став абсолютным чемпионом в двух дивизионах (крузервейте и хевивейте), а также победив всю современную боксерскую элиту: Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа, Даниэля Дюбуа и звезду кикбоксинга Рико Верховена.

"Александр уже достиг почти всего, чего можно достичь в боксе. Когда он почувствует, что пришло время, он примет это решение сам. Он заслужил право решать, когда и как закрыть этот раздел", - подытожил Лапин.

Реакция боксерских организаций

Первым на решение Усика отреагировал Всемирный боксерский совет (WBC). Президент организации Маурисио Сулейман официально объявил , что новым полноценным чемпионом мира признан немец Агит Кабаел, который до этого владел титулом временного чемпиона и был обязательным претендентом.

Судьбу других вакантных поясов (IBF и WBA) определят в ближайшее время.

Ранее мы рассказали, кто заберет бывшие пояса Усика и что ждет супертяжелый вес.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бокс Александр Усик
Новости
Силы обороны впервые сбили новый российский зенитный дрон "Сокол" (видео)
Силы обороны впервые сбили новый российский зенитный дрон "Сокол" (видео)
Аналитика
Дипломатия дронов и не только. Как Украина ищет партнеров в Азии в обход Пекина
Виктор ОлифировАналитик, историк Дипломатия дронов и не только. Как Украина ищет партнеров в Азии в обход Пекина