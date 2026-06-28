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Наследие Усика и великий дерибан: кто заберет бывшие пояса украинца и что ждет супертяжелый вес

15:11 28.06.2026 Вс
3 мин
Украинский боксер запустил масштабную перезагрузку дивизиона
aimg Андрей Костенко
Наследие Усика и великий дерибан: кто заберет бывшие пояса украинца и что ждет супертяжелый вес Александр Усик спровоцировал революцию в хевивейте (фото: Getty Images)
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Александр Усик принял решение освободить свои чемпионские титулы, тем самым запустив масштабный процесс "передела собственности" в главном боксерском дивизионе. Впереди болельщиков ждет грандиозная битва промоутеров и серия громких мегафайтов за пояса.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на LuckyPunch.

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Исторический экскурс: абсолютный триумф Усика

Александр Усик – уникальная фигура в мировом боксе. Его путь к тройному абсолютному чемпионству начался еще в крузервейте (первом тяжелом весе). В 2018 году, победив Мурата Гассиева в финале Суперсерии (WBSS), он впервые собрал все четыре ключевых пояса – WBC, WBA, IBF и WBO.

Впоследствии, поднявшись в супертяжелый вес, Усик дважды одолел Энтони Джошуа, отобрав и защитив три титула. Долгий путь переговоров с Тайсоном Фьюри наконец увенчался историческим поединком в мае 2024 года, где Усик завоевал четвертый титул (WBC), став первым абсолютным чемпионом в хевивейте в эпоху четырех поясов. А триумф в реванше против Даниэля Дюбуа в июле 2025 только закрепил доминирование украинца.

Новые расклады в супердивизионе

Теперь решение украинского чемпиона мгновенно вернул мировой бокс к эпохе, когда главные титулы снова оказываются рассеянными между разными бойцами. Это не только ликвидировало прежнюю монополию, но и открыло прямую дорогу для амбициозных претендентов, годами ожидавших своего шанса.

Ведущие промоутеры мира уже начали закулисные игры, и вот как выглядят новые расписания и потенциальные мегафайты в ближайшем будущем.

WBC: Британская монополия Фрэнка Уоррена

Всемирный боксерский совет уже официально объявил новым полноценным чемпионом мира немца Агита Кабаела, до этого владевшего титулом временного чемпиона.

Самый вероятный сценарий развития событий здесь – бой Кабала против первого номера рейтинга, экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри. Оба боксера представляют промоутерскую компанию Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена.

Фьюри остается колоссальной машиной для зарабатывания денег, поэтому "дядя Фрэнк" точно не упустит возможность организовать этот поединок в Великобритании, а не в Германии. К тому же для Тайсона выходить на будущий мегафайт против Энтони Джошуа в статусе чемпиона WBC гораздо выгоднее.

IBF: Путь к возрождению Энтони Джошуа

В Международной боксерской федерации намечается громкое противостояние. Обязательный претендент и первый номер рейтинга кубинец Фрэнк Санчез должен скрестить перчатки с пятым номером рейтинга Энтони Джошуа.

Такая пара образуется из-за юридических нюансов: вторая позиция рейтинга IBF вакантна, а третий и четвертый номера (Мозес Итаума и Филипп Хргович) в лобовом бою будут определять претендента по линии WBO.

Промоутер Эдди Хирн сделает все, чтобы "Эй Джей" снова стал чемпионом (более того, именно пояс IBF был первым титулом в карьере Джошуа). Если Энтони возьмет этот титул, а Фьюри заберет пояс WBC, то их долгожданная дуэль превратится из битвы двух британских ветеранов в полноценное объединение.

WBO и WBA: Возвращение старых знакомых

Ситуация с другими двумя ремнями не менее интригующая:

WBO: Здесь титул, от которого Усик отказался еще в прошлом году , подобрал Фабио Уордли, который, однако, уже успел потерять его в бою с Даниэлем Дюбуа. Теперь за право бросить вызов Дюбуа сразятся упомянутые Мозес Итаума и Филипп Хргович.

WBA: Поскольку Усик оставил полноценный титул, Всемирная боксерская ассоциация даст шанс своему регулярному чемпиону - бывшему сопернику Усика по крузервейту Мурату Гассиеву. Его соперником в битве за пояс с высокой долей вероятности станет обязательный претендент, скандальный американец Джаррелл Миллер. Последний подписал контракт с компанией Matchroom Boxing и Эдди Хирн сделает все, чтобы вернуть своего бойца на вершину.

Ранее Александр Гвоздик отреагировал на решение Усика.

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