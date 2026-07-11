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Жан Беленюк успешно дебютировал в ММА: украинец победил соперника техническим нокаутом

22:16 11.07.2026 Сб
2 мин
Сопернику Жану Беленюку исполнилось 53 года
aimg Екатерина Урсатий
Жан Беленюк успешно дебютировал в ММА: украинец победил соперника техническим нокаутом Жан Беленюк (фото: Getty Images)
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В Киеве состоялось открытие нового бойцовского промоушена Arena.championship. Главным интересом публики стал первый профессиональный поединок в смешанных единоборствах олимпийского чемпиона и народного депутата Украины Жана Беленюка против израильтянина Хаима Гозали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход поединка.

Быстрая развязка в киевском Дворце спорта

Дебютный турнир новой организации ARENA Championship прошел в эту субботу, 11 июля, в стенах столичного Дворца спорта.

Организаторы выставили в мейн-ивент вечера противостояние титулованного украинского борца Жана Беленюка и опытного израильского бойца Хаима Гозали, за свою длительную карьеру успел провести 21 поединок в престижном мировом промоушене Bellator.

Поединок, проходивший по правилам ММА, завершился уже в стартовой пятиминутке. Беленюк решил не затягивать разведку в стойке и буквально с первых секунд сумел реализовать свое коронное борцовское средство – перевел оппонента на настил.

Оказавшись в партере, украинец начал хладнокровно и методично разбивать защиту соперника тяжелыми ударами.

Для 53-летнего Хаима Гозали (рекорд на момент боя 15-6) такой напор оказался слишком тяжелым. Вскоре от серии попаданий Беленюка у ветерана открылось серьезное рассечение, лицо начало заливать кровью, что сильно мешало обороняться.

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На четвертой минуте первого раунда, после почти двух минут сплошного доминирования украинца в партере, угол израильтянина решил прекратить одностороннее избиение и выбросил белое полотенце.

Рефери зафиксировал досрочную победу Беленюка техническим нокаутом из-за отказа команды соперника продолжать встречу.

Зигзаги карьеры: от завершения в Лос-Анджелес-2028

Это сражение открыло совершенно новую страницу в спортивной биографии Жана Беленюка, чьи дальнейшие планы долгое время оставались интригой для болельщиков.

В свое время классический борец официально заявлял, что полностью завершает выступления на большой арене сразу после завершения Олимпийских игр 2024 года в Париже, где он завоевал бронзовую награду.

Напомним, что в коллекции 34-летнего атлета также есть золотая медаль Олимпиады-2020 в Токио и серебро Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Однако полностью уйти из спорта не получилось. Недавно Беленюк неожиданно для многих оказался в утвержденном списке национальной сборной Украины по греко-римской борьбе на 2026 год.

Чуть позже сам борец подтвердил официально восстанавливающее активные тренировки медиа и прямо намекнул, что собирается побороться за путевку на следующую Олимпиаду, которая пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе.

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