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Олимпийский чемпион Хижняк проведет профбой в андеркарде Джошуа: где и когда

20:16 11.07.2026 Сб
2 мин
"Полтавский танк" проведет второй профессиональный бой в карьере
aimg Екатерина Урсатий
Олимпийский чемпион Хижняк проведет профбой в андеркарде Джошуа: где и когда Александр Хижняк (фото: Getty Images)
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Украинский боксер Александр Хижняк возвращается в профессиональный ринг. Олимпийский чемпион проведет свой второй поединок в профе в Саудовской Аравии, став частью большого вечера бокса с участием бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Lucky Punch.

Возвращение в Эр-Рияд и лагерь в Конче-Заспе

Масштабный боксерский вечер запланирован на субботу, 25 июля, и пройдет в Эр-Рияде.

30-летний украинский полутяжеловес выйдет на ринг в андеркарде главного события шоу - противостояние эксчемпиона мира в сверхтяжелом весе британца Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) с представителем Албании Кристианом Пренгой (20-1, 20 КО).

Имя будущего соперника Александра Хижняка (1-0, 1 КО) организаторы держат в тайне и объявят позже.

Сейчас украинский боксер полностью готовится к выступлению и завершает свой тренировочный лагерь, который проходит на Олимпийской базе "Конча-Заспа".

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Стоит отметить, что у Хижняка была возможность выйти на профессиональный ринг несколько раньше в рамках шоу Усик - Верховен, однако тогда планы тренерского штаба и менеджмента изменились в последний день.

Дебют в профессионалах и уникальный статус Хищняка

Свой первый шаг в профессиональном боксе Александр сделал в 2026 году. Его дебют состоялся на вечере бокса Rising Stars, организованном промоутерской компанией чемпиона Александра Усика Usyk 17 Promotions.

Тогда в шестираундовом формате " Полтавский танк" не оставил шансов колумбийцу Уильяму Барону , отправив соперника в эффектный нокаут уже в первом раунде.

Хижняк удерживает особый статус в истории украинского спорта, являясь лишь четвертым олимпийским чемпионом по боксу от нашей страны - вслед за Владимиром Кличко, Василием Ломаченко и Александром Усиком.

На Играх-2020 в Токио Александр завоевал серебряную награду, а уже на Олимпиаде-2024 в Париже поднялся на высшую ступень пьедестала в весовой категории до 80 кг, одолев в финале представителя Казахстана Нурбека Оралбая решением судей.

Несмотря на развитие профессиональной карьеры, Александр параллельно продолжает соревноваться среди любителей. В частности, недавно он выиграл свое первое любительское сражение после парижского триумфа и стал победителем престижного международного турнира Belgrade Winner Tournament, проходившего в Сербии.

Ранее мы рассказали и показали, как культового соперника братьев Кличко жестко избили после камбэка.

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