Предостережение для Владимира: культового соперника Кличко жестко избили после камбэка (видео)

Попытка громко возобновить профессиональную карьеру после многих лет паузы завершилась полным провалом для известного боксера Криса Берда, который в свое время устраивал ожесточенные битвы с Виталием и Владимиром Кличко.

О неудачном камбэке бывшего соперника украинских чемпионов – сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию боксерского шоу "Америка и Африка" .

Избиение ветерана в Африке

Несмотря на солидный возраст, экс-чемпион мира в тяжелом весе Крис Берд шокировал спортивный мир решением вернуться на ринг. 55-летний американец появился на турнире в Замбии. Его соперником стал на 27 лет младший соотечественник Энтони Уэлш (28 лет).

Поединок проходил в лимите среднего веса (до 72,6 кг), хотя всю свою славу Берд снискал в супертяжелом дивизионе. На кону стояли малоизвестные региональные титулы, а сам бой в рекламных материалах организаторы называли выставочным.

Впрочем, Уэлш отнесся к поединку максимально серьезно. Младший боксер вообще не жалел именитого ветерана: он полностью доминировал с первых секунд, засыпал Берда тяжелыми ударами и несколько раз отправлял его в нокдаун. Все завершилось трагически – легендарный боксер был жестко нокаутирован уже в первом раунде.

Крайний уикенд в Замбии, Антоны Вельш бросился из путешественника World Heavyweight Champion Chris Byrd в кругу для WABA Title



The 55 year old Byrd was hurt multiple times in the test which was a very difficult watch. pic.twitter.com/2vhlq6yEgF — Tokkerū (@ATokkers5) Июль 4, 2026

Стоит ли возвращаться Владимиру Кличко?

Этот бой стал наглядным и трезвым предостережением для 50-летнего Владимира Кличко на фоне возникающих слухов о его возвращении.

Недавно украинец прокомментировал разговоры о своем камбэке, заявив, что до сих пор тренируется ежедневно по привычке, но пока не хочет подогревать лишние спекуляции. Печальный опыт Берда наглядно доказал, что даже при идеальной физической форме возраст берет свое, а старость в ринге против молодой оппозиции почти всегда обречена на провал.

Чем Крис Берд известен в Украине

Для украинских болельщиков Крис Берд является знаковой фигурой. Именно этот хитрый и техничный американец в 2000 году стал первым боксером, нанесшим поражение Виталию Кличко на профессиональном ринге. Тогда нынешний мэр Киева уверенно выигрывал бой по очкам, но был вынужден сняться из-за тяжелой травмы плеча.

Впоследствии за старшего брата жестко отомстил Владимир Кличко. Сначала он отобрал у Берда титул WBO в конце того же 2000 года, а в 2006-м остановил американца техническим нокаутом, забрав еще и пояс IBF.