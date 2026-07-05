Застереження для Володимира: культового суперника Кличків жорстко побили після камбеку (відео)

Спроба гучно відновити професійну кар'єру через багато років паузи завершилася повним провалом для відомого боксера Кріса Берда, який свого часу влаштовував запеклі битви з Віталієм та Володимиром Кличками.

Про невдалий камбек колишнього суперника українських чемпіонів – повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію боксерського шоу "Америка і Африка" .

Побиття ветерана в Африці

Незважаючи на солідний вік, екс-чемпіон світу у надважкій вазі Кріс Берд шокував спортивний світ рішенням повернутися на ринг. 55-річний американець з'явився на турнірі в Замбії. Його суперником став на 27 років молодший співвітчизник Ентоні Велш (28 років).

Поєдинок проходив у ліміті середньої ваги (до 72,6 кг), хоча всю свою славу Берд здобув у суперважкому дивізіоні. На кону стояли маловідомі регіональні титули, а сам бій у рекламних матеріалах організатори називали виставковим.

Втім, Велш поставився до поєдинку максимально серйозно. Молодший боксер взагалі не шкодував іменитого ветерана: він повністю домінував з перших секунд, засипав Берда важкими ударами і кілька разів відправляв його в нокдаун. Усе завершилося трагічно – легендарний боксер був жорстко нокаутований уже в першому раунді.

Last weekend in Zambia, Anthony Welsh knocked out former World Heavyweight Champion Chris Byrd in a round for the WABA Title



The 55 year old Byrd was hurt multiple times in the contest which was a very difficult watch. pic.twitter.com/2vhlq6yEgF — Tokkerū (@ATokkers5) July 4, 2026

Чи варто повертатися Володимиру Кличку?

Цей бій став наочним і тверезим застереженням для 50-річного Володимира Кличка на тлі чуток про його повернення, які час від часу виникають.

Недавно українець вкотре прокоментував розмови про свій камбек, заявивши, що досі тренується щодня за звичкою, але наразі не хоче підігрівати зайві спекуляції. Сумний досвід Берда наочно довів, що навіть за ідеальної фізичної форми вік бере своє, а старість у ринзі проти молодої опозиції майже завжди приречена на провал.

Чим Кріс Берд відомий в Україні

Для українських уболівальників Кріс Берд є знаковою постаттю. Саме цей хитрий та технічний американець у 2000 році став перштм боксером, хто завдав поразки Віталію Кличку на професійному рингу. Тоді нинішній мер Києва впевнено вигравав бій за очками, але був змушений знятися через важку травму плеча.

Згодом за старшого брата жорстко помстився Володимир Кличко. Спершу він відібрав у Берда титул WBO наприкінці того ж 2000 року, а у 2006-му зупинив американця технічним нокаутом, забравши ще й пояс IBF.