Усик завершить кар'єру в новому мегапроєкті: суперник уже відомий

Непереможений український важковаговик Олександр Усик закладає основу для проведення свого прощального поєдинку в професійній кар'єрі. 39-річний боксер, який минулого тижня звільнив усі свої чемпіонські пояси, планує влаштувати "останній танець" на території США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Sport .

Легендарний суперник для фіналу

Головним кандидатом на фінальний бій у кар'єрі дворазового абсолютного чемпіона світу став знаменитий 40-річний американський нокаутер Деонтей Вайлдер.

"Усик уже заявив, що бачить саме Деонтея Вайлдера суперником для свого останнього танцю. Це протистояння з величезним потенціалом зі спортивної, медійної та міжнародної точок зору", - наголосив директор команди українця Сергій Лапін.

Менеджер американця Шеллі Фінкель також підтвердив, що Вайлдер без вагань погодиться на цю пропозицію, якщо умови будуть офіційно зафіксовані на папері.

Наразі команда Усика називає США "найбільш логічним місцем" для проведення мегафайту, проте точна дата та місто ще обговорюються.

Деонтей Вайлдер (фото: Getty Images)

Співпраця з революційним мегапроєктом

Головною несподіванкою можуть стати організатори шоу. Команда українця веде прямі переговори на найвищому рівні з новою амбітною компанією Zuffa Boxing. Цей проєкт очолює президент UFC Дейна Вайт, а фінансову підтримку забезпечують інвестори із Саудівської Аравії.

Головна філософія Zuffa Boxing – змінити звичну модель професійного боксу та запровадити власну систему визначення чемпіонів, повністю відмовившись від традиційних керівних організацій (WBC, WBA, IBF, WBO).

За словами Лапіна, наразі жодних контрактів ще не підписано, і Zuffa Boxing розглядається як один із потенційних партнеров для масштабної міжнародної події. Фінальна структура залежатиме від того, які умови будуть найкращими як для організації шоу, так і для самих бійців.