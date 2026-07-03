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Усик завершить кар'єру в новому мегапроєкті: суперник уже відомий

18:01 03.07.2026 Пт
2 хв
Українець обрав культового нокаутера для фінального бою
aimg Андрій Костенко
Усик завершить кар'єру в новому мегапроєкті: суперник уже відомий Олександр Усик (фото: Getty Images)
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Непереможений український важковаговик Олександр Усик закладає основу для проведення свого прощального поєдинку в професійній кар'єрі. 39-річний боксер, який минулого тижня звільнив усі свої чемпіонські пояси, планує влаштувати "останній танець" на території США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Sport.

Легендарний суперник для фіналу

Головним кандидатом на фінальний бій у кар'єрі дворазового абсолютного чемпіона світу став знаменитий 40-річний американський нокаутер Деонтей Вайлдер.

"Усик уже заявив, що бачить саме Деонтея Вайлдера суперником для свого останнього танцю. Це протистояння з величезним потенціалом зі спортивної, медійної та міжнародної точок зору", - наголосив директор команди українця Сергій Лапін.

Менеджер американця Шеллі Фінкель також підтвердив, що Вайлдер без вагань погодиться на цю пропозицію, якщо умови будуть офіційно зафіксовані на папері.

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Наразі команда Усика називає США "найбільш логічним місцем" для проведення мегафайту, проте точна дата та місто ще обговорюються.

Усик завершить кар'єру в новому мегапроєкті: суперник уже відомий

Деонтей Вайлдер (фото: Getty Images)

Співпраця з революційним мегапроєктом

Головною несподіванкою можуть стати організатори шоу. Команда українця веде прямі переговори на найвищому рівні з новою амбітною компанією Zuffa Boxing. Цей проєкт очолює президент UFC Дейна Вайт, а фінансову підтримку забезпечують інвестори із Саудівської Аравії.

Головна філософія Zuffa Boxing – змінити звичну модель професійного боксу та запровадити власну систему визначення чемпіонів, повністю відмовившись від традиційних керівних організацій (WBC, WBA, IBF, WBO).

За словами Лапіна, наразі жодних контрактів ще не підписано, і Zuffa Boxing розглядається як один із потенційних партнеров для масштабної міжнародної події. Фінальна структура залежатиме від того, які умови будуть найкращими як для організації шоу, так і для самих бійців.

Раніше деталі рішення Усика зробити титул вакантним розкрив директор його команди Сергій Лапін.

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Бокс Олександр Усик Деонтей Уайлдер
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