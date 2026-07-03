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Усик завершит карьеру в новом мегапроекте: соперник уже известен

18:01 03.07.2026 Пт
2 мин
Украинец выбрал культового нокаутера для финального боя
aimg Андрей Костенко
Усик завершит карьеру в новом мегапроекте: соперник уже известен Александр Усик (фото: Getty Images)
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Непобежденный украинский тяжеловес Александр Усик закладывает основу для проведения своего прощального поединка в профессиональной карьере. 39-летний боксер, который на прошлой неделе освободил все свои чемпионские пояса, планирует устроить "последний танец" на территории США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport.

Легендарный соперник для финала

Главным кандидатом на финальное сражение в карьере двукратного абсолютного чемпиона мира стал знаменитый 40-летний американский нокаутер Деонтей Уайлдер.

"Усик уже заявил, что видит именно Деонтея Уайлдера соперником для своего последнего танца. Это противостояние с огромным потенциалом со спортивной, медийной и международной точек зрения", - подчеркнул директор команды украинца Сергей Лапин.

Менеджер американца Шелли Финкель также подтвердил, что Уайлдер без колебаний согласится на это предложение, если условия будут официально зафиксированы на бумаге.

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Пока команда Усика называет США "наиболее логичным местом" для проведения мегафайта, однако точная дата и город еще обсуждаются.

Усик завершит карьеру в новом мегапроекте: соперник уже известен

Деонтей Уайлдер (фото: Getty Images)

Сотрудничество с революционным мегапроектом

Главной неожиданностью могут стать устроители шоу. Команда украинца ведет прямые переговоры на самом высоком уровне с новой амбициозной компанией Zuffa Boxing. Этот проект возглавляет президент UFC Дэйна Уайт, а финансовую поддержку обеспечивают инвесторы из Саудовской Аравии.

Главная философия Zuffa Boxing – изменить привычную модель профессионального бокса и ввести собственную систему определения чемпионов полностью отказавшись от традиционных руководящих организаций (WBC, WBA, IBF, WBO).

По словам Лапина, пока никакие контракты еще не подписаны, и Zuffa Boxing рассматривается как один из потенциальных партнеров для масштабного международного события. Финальная структура будет зависеть от того, какие условия будут лучше для организации шоу и для самих бойцов.

Ранее детали решения Усика сделать титул вакантным раскрыл директор его команды Сергей Лапин.

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