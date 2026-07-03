Усик завершит карьеру в новом мегапроекте: соперник уже известен

Непобежденный украинский тяжеловес Александр Усик закладывает основу для проведения своего прощального поединка в профессиональной карьере. 39-летний боксер, который на прошлой неделе освободил все свои чемпионские пояса, планирует устроить "последний танец" на территории США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport .

Легендарный соперник для финала

Главным кандидатом на финальное сражение в карьере двукратного абсолютного чемпиона мира стал знаменитый 40-летний американский нокаутер Деонтей Уайлдер.

"Усик уже заявил, что видит именно Деонтея Уайлдера соперником для своего последнего танца. Это противостояние с огромным потенциалом со спортивной, медийной и международной точек зрения", - подчеркнул директор команды украинца Сергей Лапин.

Менеджер американца Шелли Финкель также подтвердил, что Уайлдер без колебаний согласится на это предложение, если условия будут официально зафиксированы на бумаге.

Пока команда Усика называет США "наиболее логичным местом" для проведения мегафайта, однако точная дата и город еще обсуждаются.

Деонтей Уайлдер (фото: Getty Images)

Сотрудничество с революционным мегапроектом

Главной неожиданностью могут стать устроители шоу. Команда украинца ведет прямые переговоры на самом высоком уровне с новой амбициозной компанией Zuffa Boxing. Этот проект возглавляет президент UFC Дэйна Уайт, а финансовую поддержку обеспечивают инвесторы из Саудовской Аравии.

Главная философия Zuffa Boxing – изменить привычную модель профессионального бокса и ввести собственную систему определения чемпионов полностью отказавшись от традиционных руководящих организаций (WBC, WBA, IBF, WBO).

По словам Лапина, пока никакие контракты еще не подписаны, и Zuffa Boxing рассматривается как один из потенциальных партнеров для масштабного международного события. Финальная структура будет зависеть от того, какие условия будут лучше для организации шоу и для самих бойцов.