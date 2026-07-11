Олімпійський чемпіон Хижняк проведе профбій в андеркарді Джошуа: де і коли

Український боксер Олександр Хижняк повертається на професійний ринг. Олімпійський чемпіон проведе свій другий поєдинок у профі в Саудівській Аравії, ставши частиною великого вечора боксу за участю колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Lucky Punch.

Повернення в Ер-Ріяд та табір у Кончі-Заспі

Масштабний боксерський вечір запланований на суботу, 25 липня, і пройде в Ер-Ріяді.

30-річний український напівважковаговик вийде на ринг в андеркарді головної події шоу - протистояння ексчемпіона світу у надважкій вазі британця Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) з представником Албанії Крістіаном Пренгою (20-1, 20 КО).

Ім'я майбутнього суперника Олександра Хижняка (1-0, 1 КО) організатори наразі тримають у таємниці й оголосять пізніше.

Зараз український боксер на повну готується до виступу та завершує свій тренувальний табір, який проходить на Олімпійській базі "Конча-Заспа".

Варто зазначити, що Хижняк мав можливість вийти на професійний ринг дещо раніше у межах шоу Усик - Верховен, проте тоді плани тренерського штабу та менеджменту змінилися в останній день.

Дебют у професіоналах та унікальний статус Хижняка

Свій перший крок у професійному боксі Олександр зробив у 2026 році. Його дебют відбувся на вечорі боксу Rising Stars, організованому промоутерською компанією чемпіона Олександра Усика Usyk 17 Promotions.

Тоді у шестираундовому форматі "Полтавський танк" не залишив шансів колумбійцю Вільяму Барону, відправивши суперника в ефектний нокаут уже в першому раунді.

Хижняк утримує особливий статус в історії українського спорту, будучи лише четвертим олімпійським чемпіоном з боксу від нашої країни - слідом за Володимиром Кличком, Василем Ломаченком та Олександром Усиком.

На Іграх-2020 у Токіо Олександр виборов срібну нагороду, а вже на Олімпіаді-2024 у Парижі піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу у ваговій категорії до 80 кг, здолавши у фіналі представника Казахстану Нурбека Оралбая рішенням суддівської колегії.

Попри розбудову професійної кар'єри, Олександр паралельно продовжує змагатися серед аматорів. Зокрема, нещодавно він виграв свій перший аматорський бій після паризького тріумфу та став переможцем престижного міжнародного турніру Belgrade Winner Tournament, що проходив у Сербії.